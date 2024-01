Sąd Najwyższy wydał orzeczenie ws. ważności wyborów 15 października

W czwartek 11 stycznia po ponad godzinie około godziny 12:15 zakończyło się posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w pełnym składzie w sprawie ważności zeszłorocznych wyborów parlamentarnych. Podczas posiedzenia sędzia Paweł Wojciechowski przedstawił sprawozdanie PKW z wyborów, które jak przekazał, "zawiera informacje o ich prawidłowym przebiegu oraz o nielicznych przypadkach naruszeń prawa wyborczego".

Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyborów 15 października

Przed podjęciem uchwały Sąd Najwyższy musi rozpoznać wszystkie protesty wyborcze. W związku z wyborami parlamentarnymi zarejestrowano łącznie 1177 protestów wyborczych: 14 z nich były zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów. 11 protestów uznano za bezzasadne, a w dwóch sprawach postępowanie wywołane protestem wyborczym umorzono. Pozostałe protesty pozostawiono bez dalszego biegu z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych.

– Liczba złożonych protestów, choć wyższa niż w poprzednich wyborach, to jednak przy olbrzymiej frekwencji liczba protestów wyborczych w stosunku do liczby oddanych głosów, to są setne promila osób uczestniczących w wyborach, a większość protestów pozostawiono bez rozpatrzenia, uznano za zasadne znikomą ilość – mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

O uznanie ważności wyborów wniósł także zastępca Prokuratora Generalnego prok. Robert Hernand. Zwrócił jednak uwagę na konieczność doprecyzowania regulacji wyborczych dotyczących m.in. kwestii zaświadczeń wyborczych pozwalających głosować poza miejscem zamieszkania, różnej "wagi" głosów w różnych okręgach i związanej z tym "turystyki wyborczej" oraz przypadków dłuższego otwarcia niektórych lokali wyborczych. – Te wszystkie moje uwagi mają jednak charakter incydentalny i nieproporcjonalny do tego, co przedstawiła PKW w odniesieniu do całych wyborów – zaznaczył prok. Hernand.

Źródło: Radio ZET/PAP