Sąd Najwyższy zdecyduje o ważności wyborów. Są pierwsze protesty

Wybory parlamentarne 2023 zakończone. Większość w nowym Sejmie ma demokratyczna opozycja (KO, Lewica i Trzecia Droga), choć pierwsze miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. W środę wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów i referendum (z frekwencją ponad 40 proc. jest niewiążące). Tym samym zaczął biec termin do wnoszenia protestów przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu i protestów przeciwko ważności referendum.

Biuro prasowe Sądu Najwyższego przekazało PAP, że w czwartek do godz. 15.30 odnotowano wpłynięcie 17 protestów - 12 odnoszących się do wyborów parlamentarnych oraz 5 w sprawie referendum. Jak wynika z przepisów, protesty wyborcze i referendalne wnosi się do SN na piśmie w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów i referendum przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw.

Wybory 2023. Sąd Najwyższy zbiera pierwsze protesty

Głównym ze sposobów wniesienia protestu jest bezpośrednie złożenie go w Sądzie Najwyższym przy pl. Krasińskich 2/4/6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16. Na czas składania protestów Sąd Najwyższy wprowadził specjalne udogodnienia - protesty przyjmowane są przy wyznaczonym stanowisku, w budynku są odpowiednie oznaczenia dla osób chcących taki protest złożyć.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych SN rozstrzyga o ważności wyborów i referendum. Uchwałę w sprawie ważności wyborów SN wydaje nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów, na posiedzeniu jawnym. To oznacza, że taka decyzja może zapaść maksymalnie do 12 stycznia 2023 roku. Z kolei uchwała w sprawie ważności referendum wydawana jest przez SN nie później niż w 60. dniu od ogłoszenia wyniku referendum (do 13 grudnia 2023 roku).

