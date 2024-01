Sąd potwierdza: Duda ułaskawił publicystów TVP Info. Wiadomo, kim są

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przekazał Onetowi, że w grudniu 2023 roku prezydent Andrzej Duda darował karę grzywny i zarządził zatarcie skazania w sprawie Magdaleny Ogórek i Rafała Ziemkiewicza, prawicowych publicystów zatrudnionych w TVP Info.

Ogórek i Ziemkiewicz skazani za zniesławienie

Chodzi o wydarzenia z początku 2019 roku. Ogórek i Ziemkiewicz w publicystyczno-satyrycznym programie "W tyle wizji" w TVP Info spekulowali, że lewicowa aktywistka i psychoterapeutka Elżbieta Podleśna wykorzystuje terapię do agitacji politycznej i namawia pacjentów do udziału w antypisowskich demonstracjach.

– Mam wrażenie, iż ich przyprowadza na rozmaite eventy [...], zachowują się, jakby mieli pranie mózgu fachowo zrobione. Wrażenie takie możemy odnosić i jeżeli jest to wykorzystywanie własnych umiejętności, tutaj de facto quasi-lekarskich, do manipulowania ludzką psychiką, to ja myślę, że [...] czekam cały czas na reakcję Towarzystwa Psychologicznego w takiej sprawie – mówili.

Podleśna uznała to za zniesławienie i skierowała do sądu prywatny akt oskarżenia z art. 212 Kodeksu karnego: "odpowiedzialności karnej podlega ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności".

Sąd pierwszej instancji uznał publicystów za winnych i skazał na karę grzywny w wysokości 10 tys. zł. Ogórek i Ziemkiewicz tłumaczyli, że dokonując oceny działalności aktywistki, korzystali z "wolności mediów" oraz że był to "program satyryczny", a taka formuła "wymusza ostrzejszy język".

