Sąd wydał nakazy aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

"Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych M.K. i M.W. do jednostek penitencjarnych" - przekazał Wirtualnej Polsce sędzia Piotr Maksymowicz, wiceprezes Sądu Rejonowego Warszawy-Śródmieście. Sąd ten zajmował się kwestią skierowania do wykonania wyroku Sądu Okręgowego, który 20 grudnia skazał polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Sąd zdecydował

Sąd w Warszawie zdecydował, by nie uwzględniać wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec Kamińskiego i Wąsika. Odrzucił także wnioski prokuratury oraz obrońców. Zdecydowano też, by nie wstrzymywać wykonalności kar 2 lat pozbawienia wolności wobec Kamińskiego oraz Wąsika. Pozostali skazani Grzegorz P. oraz Krzysztof B. korzystają ze wstrzymania wykonania kar roku pozbawienia wolności w związku ze złożeniem wniosków o odroczenie.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Zgodnie z orzeczeniem sądu pierwszej instancji z 2015 roku CBA pod kierownictwem Kamińskiego i Wąsika za pierwszych rządów PiS dopuszczała się fałszowania dokumentów i podżegania do przestępstwa. Sąd uznał, że politycy ci fałszowali dokumenty, wyłudzali zgody na inwigilację i podżegali do korupcji. W efekcie chcieli wykazać, że Andrzej Lepper, ówczesny wicepremier i szef współrządzącej z PiS Samoobrony, brał łapówki w zamian za pomoc w odrolnieniu działek na Mazurach.

Marszałek Sejmu wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów poselskich. Prezydent Andrzej Duda w piśmie do Szymona Hołowni wskazywał, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów. Marszałek Sejmu i głowa państwa spotkali się w tej sprawie w poniedziałek, jednak nie doszli do porozumienia.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska