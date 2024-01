Sąd zdecydował w sprawie Mariusza Kamińskiego. Kaczyński nazywał to "torturami"

W Sądzie Apelacyjnym w Lublinie zapadła decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przymusowego dokarmiania Mariusza Kamińskiego podczas pobytu w zakładzie karnym. Informacje potwierdził w rozmowie z PAP sędzia Adam Czerwiński.

Postępowanie ws. dokarmiania Kamińskiego umorzone

Wyjaśnił też, że Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie z przyczyn formalnych. - Z uzasadnienie wynika, że w sytuacji zwolnienia skazanego z zakładu karnego bezprzedmiotowe stało się procedowanie tej sprawy - powiedział Czerwiński.

Zażalenie zostało złożone 19 stycznia br. przez obrońcę Mariusza Kamińskiego za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Radomiu, który wcześniej wydał postanowienie o zastosowaniu przymusowego leczenia i karmienia.

Kaczyński: Kamiński był torturowany

Przypomnijmy, że sprawa przymusowego dokarmiania Mariusza Kamińskiego odbiło się szerokim echem w mediach. W dużej mierze przyczynił się do tego Jarosław Kaczyński. Lider PiS w jednej z wypowiedzi stwierdził, że posunięto się do "tortur".

- Mariusz Kamiński czuje się źle, a poza tym zastosowano wobec niego tortury. My oczywiście, bo jest taka instytucja w UE, do niej się zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo taka decyzja zapadła na pewno na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska i to on osobiście powinien odpowiadać za tortury w Polsce.

