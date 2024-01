Sakiewicz zawiadomił prokuraturę ws. ministra Sienkiewicza. Chodzi o Telewizję Republika

W piątek przed południem Tomasz Sakiewicz złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Wschód zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa tłumienia lub utrudniania krytyki prasowej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Szef Telewizji Republika w krótkim oświadczeniu argumentował swoją decyzję.

Zawiadomienie do prokuratury ws. ministra Bartłomieja Sienkiewicza

Chodzi o sytuację, kiedy Telewizja Republika nie została wpuszczona na poniedziałkową konferencję prasową zorganizowaną przez ministra Sienkiewicza. Spotkanie dotyczyło oddalenia wniosku o wpis o likwidacji TVP S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z polecenia organizatora konferencji odmówiono ponadto uznania prawidłowo złożonej, jak podkreślają pracownicy, akredytacji na to wydarzenie w Ministerstwie Kultury.

- Tłumienie lub utrudnianie krytyki prasowej to przestępstwo z art. 44 ustawy Prawo prasowe, zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności. To bardzo poważne przestępstwo i mam nadzieję, że minister Sienkiewicz poniesie właściwą karę - powiedział przed wejściem do budynku prokuratury Tomasz Sakiewicz.

Według niego doszło do "złamania wszelkich zasad, które w demokratycznym państwie prawa rządzą funkcjonowaniem wolnej prasy oraz odbywającej się za jej pośrednictwem debaty publicznej".

Szef Telewizji Republika podkreślił, że takie działanie ze strony organizatora konferencji w resorcie kultury jest wystąpieniem przeciwko konstytucyjnym gwarancjom wolności wyrażania poglądów oraz rozpowszechniania i pozyskiwania informacji.

Źródło: Radio ZET/Telewizja Republika