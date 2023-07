Samobój Brudzińskiego, walkower marszałka. Głos na Konfę głosem na PiS?

Z obserwacji Radosława Grucy wynika, że konwencja Zjednoczonej Prawicy była smutnym, pozbawionym energii i przekazu niewypałem, symbolizującym zmęczenie ekipy rządzącej. PiS przekonywał, że w Bogatyni pojawiło się ok. 14 tys. zwolenników "dobrej zmiany". Zdjęcia zdobyte przez naszego dziennikarza przeczą tej wersji. Co ciekawe, według Grucy większość uczestników imprezy została do Bogatyni przywieziona autokarami z innych miejscowości.

Na kanale Radia ZET znajdziecie nasz reportaż ze wspomnianego wiecu PiS, na którym pokazujemy, jak impreza wyglądała z innej, nieznanej dotąd perspektywy. Szczegóły wywołują spore emocje nawet wśród polityków "dobrej zmiany". Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski był tak niezadowolony z pytań dotyczących konwencji, że zapowiedział, że już nie pojawi się w programie Beaty Lubeckiej w Radiu ZET.

Zapowiedź zbliżenia Konfederacji z PiS?

W Podejrzanych Politykach wracamy do tematu stanu wyjątkowego, który może okazać się "opcją atomową" rządzących przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Radosław Gruca konsekwentnie uważa, że w obliczu wyborczej porażki ekipa PiS może zdecydować się na tak drastyczny ruch, ale istnieje jeszcze inne rozwiązanie. Dziennikarz stwierdził, że po przegranych wyborach PiS może chcieć podważyć i unieważnić ich wynik, wpływając m.in. na Sąd Najwyższy.

W części Stan Gry rozmawiamy o wyborczych przymiarkach na listach Konfederacji. Wszystko wskazuje na to, że kandydatką prawicowej formacji będzie kontrowersyjna Justyna Socha, liderka kampanii antyszczepionkowej. Na listach partii może znaleźć się także dawno niewidziany na politycznych salonach Przemysław Wipler. Radosław Gruca zastanawiał się, którą drogą pójdzie teraz Konfederacja: Sławomira Mentzena czy Grzegorza Brauna i Justyny Sochy?

Jednym z najważniejszych wyzwań dla ugrupowania będzie uniknięcie oskarżeń o to, że głosowanie na Konfederację będzie w istocie sprzyjało PiS i zdobyciu przez Kaczyńskiego władzy po raz trzeci z rzędu. W rozmowie pojawił się także wątek autora programu gospodarczego Sławomira Mentzena, który - zgodnie z naszymi ustaleniami - jest ważną postacią w jednej ze spółek Skarbu Państwa. Czy to zapowiedź politycznego zbliżenia między PiS a Konfederacją?

RadioZET.pl