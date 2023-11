Sasin bije się w piersi. "Biorę pełną odpowiedzialność"

Jacek Sasin żegna się z rządem. Poseł PiS został wybrany do Sejmu nowej kadencji, jednak – mimo wyznaczenia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu misji tworzenia nowego gabinetu – PiS realnie szykuje się do pracy w ławach opozycji. Sam Sasin przekazał w czwartek wieczorem, że nie dostał propozycji premiera, by zasiadać w nowym rządzie.

- Mogę potwierdzić, że w tym nowym rządzie się nie znajdę. […] To ma być nowy rząd, to ma być rząd, który uwzględnia wyniki tych wyborów, uwzględnia głos społeczny, oczekiwanie społeczeństwa – powiedział Jacek Sasin w TVP Info.

Sasin wysługiwał się ochroniarzem SOP. "Biorę odpowiedzialność"

W sieci tłumaczył się natomiast z przyłapania go na tym, że funkcjonariusz SOP, z którym poruszał się w obstawie, niósł Sasinowi mały pakunek. „Ochroniarz, czy tragarz?” – pytał w czwartek dziennik „Fakt”, ilustrując artykuł zdjęciem Sasina z ochroniarzem SOP niosącym mu małą paczkę.

Dziennik spytał Jerzego Dziewulskiego, doradcę ds. bezpieczeństwa prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, czy ochroniarz ministra może w czasie służby mieć zajęte ręce. Ekspert udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

- Ochroniarz jest po to, żeby stosował taktykę ochrony zgodną z zasadami. A wśród tych zasad nie ma sytuacji, w której mógłby on mieć, ochraniając osobę fizycznie, zajęte ręce. Obydwie dłonie mają być wolne w celu ewentualnego podjęcia interwencji. To jest podstawowa zasada – wyjaśnił Dziewulski.

- Jeżeli niesie coś w ręku, co nie jest dokumentem, notatką, tekturową teczką, którą może mieć pod pachą, to jest to czynność, która nie jest zgodna z zasadami ochrony. Mogą być oczywiście sytuacje, gdy ochroniarz przenosi, żeby pomóc, jakąś rzecz, ale wówczas to drugi ochroniarz musi wykonywać czynności ochrony – sprecyzował w „Fakcie” ekspert.

Do sprawy wieczorem odniósł się sam Jacek Sasin. "Opisana w artykule sytuacja nie powinna mieć miejsca. Wina nie leży po stronie funkcjonariusza SOP, który podobnie jak jego koledzy, każdego dnia ofiarnie i nienagannie pełni swoją służbę. Biorę za tę sytuację pełną odpowiedzialność" – przekazał w serwisie X odchodzący minister aktywów państwowych.

Radio ZET/Twitter.com/PAP