"Nie pozwolę na to". Spięcie na starcie przesłuchania Sasina

W środę o godz. 14 rozpoczęło się przesłuchanie byłego wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina (PiS) przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Już na początku doszło do spięcia między nim a przewodniczącym komisji Dariuszem Jońskim (KO).

Joński vs. Sasin w trakcie posiedzenie komisji śledczej

Posłowie odrzucili wniosek Sasina o swobodną wypowiedź, co było pokłosiem doświadczeń z przesłuchaniami byłych wiceszefów MAP Artura Sobonia i Tomasza Szczegielniaka. Pierwszy na większość pytań odpowiadał krótką formułką, z której nie wynikały żadne szczegóły, drugi zaś odczytywał swoją wypowiedź z kartki.

- Mam prawo do tego, żeby złożyć taki wniosek, komisja się wypowie. Komisje są po to, żeby posłowie mogli się pojawić i być przesłuchani, odpowiadali na pytania, a nie przedstawiali, czytali swoje zeznania - powiedział Joński, co wzbudziło sprzeciw posłów PiS.

Oglądaj

- Pan łamie prawo - stwierdził Czarnek. - Pana decyzja pozbawia mnie prawa, które mam zagwarantowane ustawowo - mówił z kolei Sasin do Jońskiego, który odparł zaś, że "nie pozwolę, by ktokolwiek torpedował prace tej komisji". - Nie pozwolę na wygłaszanie tyrad czytanych z kartek - dodał.

- Chcę skorzystać z prawa do wolnej wypowiedzi - kontynuował Sasin, na co Joński przytoczył ustawę o komisji śledczej: "na decyzję przewodniczącego, oddalającej wniosek osoby wezwanej, [...] służy odwołanie do komisji", po czym zapytał swojego oponenta, "czy chce złożyć odwołanie". Powtórzył później to pytanie kilkukrotnie. - Dla mnie jest jasne, że pan się obawia tego, co chcę powiedzieć - komentował były wicepremier. Ostatecznie wniosek odwoławczy został poddany pod głosowanie, ale przepadł.

Komisja ds. wyborów kopertowych. Co wiedział Sasin?

Dariusz Joński poinformował wcześniej, że rozważa, by przesłuchanie posła PiS było dwudniowe. W opinii polityków większości rządzącej oraz dużej części komentatorów to Sasin - jako szef resortu kontrolującego spółki Skarbu Państwa - nadzorował przygotowania do tzw. wyborów kopertowych.

- Brał udział w naradach, nadzorował Pocztę Polską [która została specjalną, choć niezgodną z prawem, ustawą przejęła od PKW kompetencje organizacji wyborów - red.] i podejmował decyzje - przekonywał Joński przed obradami. Według ustaleń "Gazety Wyborczej" wydrukowanie pakietów kart do głosowania, które ostatecznie się nie odbyło (wybory zorganizowano w formie hybrydowej w czerwcu i lipcu 2020r.), kosztowało 70 mln złotych z publicznych środków.

Źródło: Radio ZET.pl/tvn24.pl