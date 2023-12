Sasin zapowiada kolejne ruchy PiS. "Dopóki będzie trzeba"

Posłowie PiS od wtorku "okupują" siedzibę TVP, sprzeciwiając się zmianom w mediach publicznych, które przeprowadzają nowe władze. Politycy krzyczą "końcu demokracji" i "zamachu na wolność słowa". W gmachu na Woronicza regularnie pojawiają się m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek czy Elżbieta Witek.

Zdaniem politologa prof. Rafała Chwedoruka największa partia opozycyjna popełnia w ten sposób wizerunkowy błąd. - Obecne wydarzenia grożą PiS-owi dalszym spadkiem poparcia - mówił w rozmowie z Onetem. PiS nie zamierza jednak zmieniać strategii.

PiS będzie "dyżurować" w TVP. "Dopóki będzie trzeba"

Jak przekonywał w rozmowie z Polsat News Jacek Sasin, przedstawiciele PiS wciąż będą obecni w budynku na Woronicza i planują organizować dyżury po 10 osób. Zapowiedział jednocześnie, że dyżury będą pełnione "dopóki będzie trzeba". - Dopóki rząd wycofa się z tych bezprawnych decyzji - ocenił.

Wezwał także obywateli do manifestowania sprzeciwu wobec działań nowych władz. W jego opinii "Polacy powinni skorzystać ze swojego prawa do zgromadzeń i wolności słowa". - Na pewno będziemy chcieli zmobilizować społeczeństwo do protestu przeciwko bezprawnym działaniom tej władzy, przeciwko likwidacji demokracji w Polsce - stwierdził.

Zmiany w TVP. Sienkiewicz zdecydował ws. zarządów i rad nadzorczych

Resort kultury poinformował, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Powołał też nowe rady nadzorcze spółek, które z kolei powołały ich nowe zarządy.

To następstwa przyjętej we wtorek przez Sejm uchwały ws. "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP". To ona ma stanowić podstawę prawną zmian, które obecnie dokonują się w państwowych mediach. W środę do gmachu na Woronicza weszli już przedstawiciele nowych władz, a TVP Info przestało działać.

Źródło: Radio ZET/Polsat News