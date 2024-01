Schetyna: Była polityczna decyzja Kaczyńskiego, żeby dopaść mnie lub moją żonę

Grzegorz Schetyna odniósł się w Radiu ZET do kwestii jego inwigilacji za pierwszego rządu Donalda Tuska, gdy szefem CBA był jeszcze Mariusz Kamiński. Senatora KO pytał o to dziennikarz Andrzej Stankiewicz.

Schetyna był inwigilowany przez CBA? "Były informacje"

– Czy to jest prawda, że kiedy był pan wpływową postacią w Platformie w czasie pierwszych rządów Donalda Tuska, był pan w rządzie, a Mariusz Kamiński był szefem CBA, to czy to jest prawda, że on na pana polował? – pytał prowadzący program Andrzej Stankiewicz.

– Nie wiem, czy on, ale na pewno CBA. To wynikało z komisji śledczej prowadzonej przez posła Czumę, komisji naciskowej. Były informacje, że byłem inwigilowany przez CBA i że to była decyzja polityczna Jarosława Kaczyńskiego, żeby dopaść mnie lub moją żonę – odpowiedział Grzegorz Schetyna.

Źródło: Radio ZET