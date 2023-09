Sebastian Kaleta: Cieszymy się, że Robert Bąkiewicz jest na listach

Robert Bąkiewicz to jest pana kolega z list wyborczych. - Od wielu miesięcy rozmawialiśmy z Robertem Bąkiewiczem o współpracy. Dostrzegliśmy, że Robert Bąkiewicz, jako osoba dosyć jasno antyrosyjska jest wypychana za margines Konfederacji. Środowisko Suwerennej Polski też tym się różni od środowisk Konfederacji, że jest z pozycji antyrosyjskich na polskiej scenie politycznej, jeśli chodzi o odbiór naszej polityki zagranicznej - powiedział Sebastian Kaleta – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwość, Suwerenna Polska, w „Grze o głosy” u Beaty Lubeckiej i Patryka Michalskiego.

- Uznaliśmy, że warto tę współprace nawiązać i cieszymy się, jako Suwerenna Polska, że Robert Bąkiewicz jest na listach i jest przez nas rekomendowany – stwierdził wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nie przeszkadzają panu takie wypowiedzi R. Bąkiewicza jak: „PiS pełza przed Żydami”? - Była taka wypowiedź bardzo emocjonalna. Sprawy relacji z Izraelem budzą duże emocje w części naszego elektoratu – zaznaczył Kaleta, dodając: - Pytałem też pana Bąkiewicza o panią Wandę Traczyk-Stawską. Przypominam, że ona występowała podczas wiecu politycznego D. Tuska. On zorganizował kontrmanifestację i twierdzi, że on nie słyszał kiedy ta pani przemawia.

"Wspólnie startujemy, wspólnie zobowiązujemy się do realizacji programu" Zgadzacie się w 100% z programem zaproponowanym przez Zjednoczoną Prawicę w Końskich? - Wspólnie startujemy, wspólnie zobowiązujemy się do realizacji tego, co jest w tym programie - powiedział Sebastian Kaleta.

„Najważniejsze jest to, że nasze postulaty w tym programie się znalazły” Dlaczego Suwerennej Polski i Zbigniewa Ziobro nie było w Końskich? - Byli nasi przedstawiciele. Ja miałem tego dnia już plan kampanii w Warszawie. Nasze postulaty w programie się znalazły, więc to jest najważniejsze. Nie rozmawiałem z ministrem na ten temat. Wczoraj odbyła się konwencja programowa, a najważniejsze jest to, że nasze postulaty w tym programie się znalazły – powiedział wiceminister.

Co z sędziami pokoju? Mówiliście, że to niekonstytucyjne rozwiązanie. - My, jako kierunek reformy sądownictwa, jako komponent sędziów pokoju nie kwestionujemy jako ideę. Projekt, który był złożony w tej kadencji Sejmu, uważamy, że nie wpisywał się w kształt polskiej Konstytucji. Brzmienie tego zapisu w programie [o sędziach pokoju – red.] nie przesądza, czy wybrana zostanie ostatecznie formuła drogi ustawowej, czy drogi poprzez zmianę Konstytucji – stwierdził gość Gry o głosy.

„Te sto kilkadziesiąt stron opisu tego, co się zmieniło przez te 8 lat pod naszymi rządami, to są twarde fakty” Czy wasz program był konsultowany z minister finansów? Czy ona powiedziała, że to się zepnie? - Wszystko, co jest w budżecie na kolejny rok, jest ustalone z ministrem finansów. Wszystkie nasze propozycje były konsultowane z tymi, którzy będą decydować o kształcie budżetu. Inaczej nie moglibyśmy tego obiecać, zrealizować – zapewniał Sebastian Kaleta.

Paweł Kukiz przemawiał na konwencji, a nie Zbigniew Ziobro. - Z Pawłem Kukizem negocjował PiS. Kampania potrwa jeszcze kilka tygodni i ma wiele różnych elementów i etapów. Min. Ziobro na konwencjach Zjednoczonej Prawicy występował już wielokrotnie. Jako, że P. Kukiz po raz pierwszy startuje z list PiS, jak to się mówi, za dużo grzybów w jednym barszczu też nie powinno występować – tłumaczył Kaleta.