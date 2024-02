Sędzia Anna Maria Wesołowska nagle napisała o Ziobrze. "Czuję się trochę winna"

Anna Maria Wesołowska zdobyła popularność dzięki programowi emitowanemu na TVN. Sędzia często zabiera głos w sprawach społecznych i wykorzystuje rozpoznawalność, aby edukować Polaków w zakresie prawa.

W czwartek opublikowała post, w którym wspomniała głośną sprawę tzw. Ośmiornicy, w której orzekała. Wspomniała spotkanie z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, który poprosił ją o konsultację. Wyraziła również swoje zdanie na temat Adama Bodnara i Dariusza Barskiego.

Anna Maria Wesołowska zabrała głos ws. Ziobry i Barskiego

Jak przyznała, jej rozmowa z Ziobrą była merytoryczna, a ona była gotowa pomóc, ponieważ założenia były szczytne. "Zaznaczyłam, że nie podobają mi się metody działania Pana Ministra. Usłyszałam: »Muszę działać jak czołg, dopóki jestem ministrem, bo to stanowisko nie jest pewne«. Rzeczywiście nie było. Po kilku miesiącach je stracił. Gdy się żegnaliśmy, pan Minister zapytał, czy znam prokuratorów, którzy są zdecydowani i profesjonalni. Wymieniłam chyba trzy nazwiska prokuratorów, z którymi na co dzień pracowałam. Jeden z nich to był Dariusz Barski - zawsze przygotowany, konkretny" - napisała Anna Maria Wesołowska.

Sędzia dodała, że nie spodziewała się serii zachowań Dariusza Barskiego, Trybunału Konstytucyjnego, a także prezydenta. Wesołowska oceniła, że nie liczą się już żadne reguły.

"Dzisiaj, gdy słyszę, że niezgodnie z prawem poszedł na skargę do Trybunału Konstytucyjnego, do prezydenta, który na oczach obywateli tuli osoby prawomocnie skazane, zastanawiam się, co się stało z człowiekiem, którego tak wysoko oceniałam. [...] Pan prokurator Dariusz Barski jest dobrym prawnikiem - już wie, że powołano go niezgodnie z prawem" - napisała.

Słynna sędzia wsparła Adama Bodnara

Wesołowska poparła w swoim wpisie ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, zachęcając Polaków do tego samego. "Bądźmy więc wszyscy wsparciem dla pana Ministra Adama Bodnara, który ze spokojem godnym podziwu, wsłuchując się w opinię autorytetów prawniczych, podejmuje decyzje, zgodnie z zasadą, że prawo ma sens, gdy służy obywatelom" - zaapelowała.

Sędzia Anna Maria Wesołowska nawiązała również do ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Obecność przestępców, nawet ułaskawionych, na sali obrad Sejmu z pewnością nie leży w interesie nas, obywateli. Ułaskawienie nie zmienia ludzi, tylko ich sytuację prawną. Dlatego zwracam się do pana, panie Prokuratorze Dariuszu Barski o rozwagę i szacunek dla istoty prawa" - oceniła.

Źródło: Radio ZET/Facebook