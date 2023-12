Sędzia z neo-KRS wyłączona z orzekania w sprawie o zabójstwo?

30 listopada obrońca oskarżonego Macieja M. złożył do Sądu Apelacyjnego w Łodzi wniosek o wyłączenie sędzi Beaty Szafaryn z orzekania w sprawie odwoławczej. Mecenas Henryk Szulejewski w piśmie wyraża wątpliwości, co do bezstronności przewodniczącej składu sędziowskiego. Sędzia Beata Szafaryn otrzymała nominację na sędziego sądu apelacyjnego w 2022 roku z rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Tak zwana neo-KRS została uznana za instytucję powołaną wadliwie i w celach politycznych. Takie wnioski płyną z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

To nie jedyne zarzuty wobec sędzi Beaty Szafaryn ze strony mecenasa Henryka Szulejewskiego. Obrońca jednego z oskarżonych we wniosku o wyłączenie wskazuje, że w sprawie zachodzi procesowa podległość. Sędzia Szafaryn wcześniej pracowała w Sądzie Okręgowym w Płocku, gdzie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego II Wydziału Karnego. Na tym samym wydziale pracował sędzia Jacek Giętka, który przewodził składowi sędziowskiemu w procesie pierwszoinstancyjnym przeciwko Maciejowi M. i innym oskarżonym o zabójstwo Anny O. Zdaniem mecenasa Szulejewskiego zachodzi tutaj "oczywista podległość, co najmniej organizacyjna, w stosunku do sędzi Beaty Szafaryn".

Uchylony wyrok wydany przez sędziego neo-KRS

W sierpniu 2021 roku doszło do bezprecedensowej sytuacji w polskim sądownictwie. Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Adam Synakiewicz w wydziale karnym odwoławczym uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu. Powodem jego decyzji było to, że wyrok został wydany przez sędzię nominowaną przez neo-KRS. Nie spodobało się to ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, który zapowiedział konsekwencje wobec sędziego. Niedługo później zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik wszczął postępowanie wyjaśniające. Ostatecznie minister Zbigniew Ziobro odsunął czasowo Synakiewicza od orzekania.

Sprawa, w której sędzia Synakiewicz uchylił wyrok dotyczyła naruszenia nietykalności i gróźb karalnych. Oskarżony zaatakował pracowników Poczty Polskiej i urzędu gminy. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu. Od tego wyroku apelację złożyła zarówno prokuratura, jak i obrona. Oskarżyciel publiczny chciał bezwzględnego pozbawienia wolności, a strona przeciwna uniewinnienia. Obrońca oskarżonego na rozprawie apelacyjnej zarzucił, że wyrok w pierwszej instancji został wydany w nieprawidłowym składzie. Argumentował, że sędzia orzekająca, powołana przez nową i upolitycznioną KRS, nie daje gwarancji bezstronności i niezawisłości.

Sędzia Synakiewicz przyznał rację obrońcy oskarżonemu powołując się na wyroki europejskich sądów, które podważają kompetencje neo-KRS. Uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu i nakazał ponownie rozpoznać sprawę przez prawidłowo powołanego sędziego, a więc przez starą Krajową Radę Sądownictwa.

Sprawa oblania kwasem emerytki w apelacji

Do zabójstwa Anny O. doszło w marcu 2014 roku w Warszawie. Według prokuratury zleceniodawcą był Maciej M. a wykonawcą Piotr G. Pomagać miał mu Adam J. Sprawca oblał emerytkę kwasem siarkowym, gdy ta wysiadała z windy w bloku, w którym mieszkała. Policja przez cztery lata nie potrafiła zatrzymać osób odpowiedzialnych za śmierć kobiety. Przełom nastąpił po kilku latach, gdy na policję zgłosiła się była partnerka jednego z mężczyzn. Adam J. miał jej powiedzieć, że wraz z Piotrem G. udał się pod adres zamieszkania kobiety, która była skonfliktowana z Maciejem M. Na jego zlecenie Piotr G. miał ją oblać, ale ostatecznie pomylił osoby. Ucierpiała Anna O., która po ataku kwasem zmarła w szpitalu.

Po tych zeznaniach policja zatrzymała mężczyzn, a prokuratura postawiła ich w stan oskarżenia. Proces ruszył przed płockim sądem. Nie obyło się bez kontrowersji, bo kluczowy świadek zmarł przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Nie można było go zatem przesłuchać, a obrońcy oskarżonych mieli wiele wątpliwości, co do wiarygodności świadka. Głównym zarzutem było to, że kobieta nie była naocznym świadkiem zdarzenia, a jej zeznania nie były spójne.

Sąd Okręgowy w Płocku w procesie dotyczącym śmierci Anny O. skazał trzech oskarżonych na kary od 9 do15 lat więzienia. Prokuratura i obrona złożyli apelację od tego wyroku. 5 stycznia ma odbyć się rozprawa apelacyjna w sprawie zabójstwa Anny O. Do tego czasu ma zostać podjęta decyzja w sprawie wniosku o wyłączenie z orzekania w tej sprawie sędzi Beaty Szafaryn.

Kontakt z autorem: mateusz.kapera@radiozet.pl