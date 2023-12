Sejm 11 i 12 grudnia: harmonogram. Co się wydarzy? Gdzie obejrzeć?

Poniedziałek 11 grudnia i wtorek 12 grudnia to dwa najbardziej wyczekiwane przez Polaków dni pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Jesteśmy świadkami przełomowych wydarzeń. Co powie podczas swojego exposé Mateusz Morawiecki? Czy Donald Tusk zostanie nowym Prezesem Rady Ministrów? Co będzie się działo w Sejmie 11 i 12 grudnia? Przedstawiamy szczegółowy plan obrad.

Harmonogram obrad Sejmu na 11 grudnia. Rozpiska godzinowa

Poniedziałkowe (11.12.2023 r.) obrady Sejmu o godzinie 10:00 rozpocznie exposé Mateusza Morawieckiego.

– Moje poniedziałkowe exposé będzie w pewnym sensie historyczne, 20. wygłoszone przez polskiego premiera po 1989 r., czyli od momentu, w którym nasze państwo stało się wolne i demokratyczne i trzecie, którego przedstawienie przypadło w udziale mnie samemu – mówił Mateusz Morawiecki w podcaście. Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) potrwa do godziny 15:00.

Harmonogram od godziny 15:00 wygląda następująco:

godz. 15:00 – 15:05 – głosowanie;

godz. 15:05 – 16:30 – przerwa (w przerwie zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów - termin wyznacza Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, sporządzenie druku);

godz. 16:30 - 20:00 – wybór Prezesa Rady Ministrów (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła);

godz. 20:00 - 20:05 – głosowanie;

godz. 20:05 - 21:00 – ew. oświadczenia poselskie.

Gdzie obejrzeć obrady Sejmu?

Wszystkie transmisje sejmowych obrad można śledzić na sejmowym kanale YouTube. Obrady Sejmu X kadencji ogląda nawet kilkadziesiąt tysięcy osób jednocześnie. Na zainteresowanie obradami odpowiedziała warszawska Kinoteka, która przygotowała specjalny seans. Bilety na poniedziałkową transmisję obrad sejmu bardzo szybko się wyprzedały.

Harmonogram obrad Sejmu na 12 grudnia. Co będzie działo się we wtorek?