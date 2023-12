Sejm kontynuuje dziś pierwsze posiedzenie. We wtorek 19 grudnia posłowie zajmują się uchwałą powołującą komisję śledczą ws. "afery wizowej" oraz naprawą TVP. W ramach debaty wygłoszono 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Obrady relacjonujemy na żywo.

Sejm 19 grudnia NA ŻYWO: transmisja online i relacja

Harmonogram obrad Sejmu od 19 do 21 grudnia

Zgodnie z harmonogramem obrad we wtorek 19 grudnia o godzinie 14 posłowie zajęlisię sprawozdaniem Komisji ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. O godzinie 17 odbyły się pierwsze głosowania.

W środę 20 grudnia rano w Sejmie odbędzie się ślubowanie Rzecznika Praw Dziecka. Na 5-letnią kadencję została wybrana Monika Horna-Cieślak. Następnie posłowie rozpatrzą sprawozdanie Komisji ustawodawczej dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku.

W czwartek 21 grudnia odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Zaplanowana jest dyskusja nad tymi projektami. Tego dnia posłowie będą też głosować nad wskazaniem członków Państwowej Komisji Wyborczej. Posłowie wybiorą też skład osobowy komisji śledczej ws. "afery wizowej".

Źródło: Radio ZET/Sejm