Sejm kontynuuje dzisiaj dwudniowe posiedzenie. W harmonogramie obrad na 17 stycznia są m.in. wnioski o wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka i prawdopodobnie też o uchylenie immunitetu posła Grzegorza Brauna. Sejm ma się też zająć punktem dot. "systemowego naruszania konstytucji przez rząd Donalda Tuska, zwłaszcza poprzez bezprawne przejęcie mediów publicznych i zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika", o co wnioskowało PiS. Obrady relacjonujemy na żywo.

SEJM NA ŻYWO 17 STYCZNIA

Posiedzenie Sejmu 17 stycznia: głosowania, harmonogram, transmisja

W środę Sejm wysłucha informacji bieżącej, o którą wnosił klub PiS, "w sprawie systemowego naruszania Konstytucji RP i podstawowych zasad ustrojowych przez rząd Donalda Tuska oraz popierającą go większość parlamentarną, zwłaszcza poprzez bezprawne przejęcie mediów publicznych, bezprawne zatrzymanie i pozbawienie wolności Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz próbę nielegalnego odwołania prokuratora krajowego".

W środę posłowie mają zająć się też wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Wniosek wobec Sienkiewicza ma związek z jego decyzjami wobec mediów publicznych. Według PiS, minister, poprzez swoje działania w spółkach mediów publicznych - TVP, Polskiego Radia i PAP - dopuścił się "złamania konstytucji, poprzez odebranie praw do informacji, również złamania innych ustaw, w tym przede wszystkim ustawy o radiofonii i telewizji".

Posłowie mają zająć się też wnioskiem Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. W grudniu poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Bosak. Obrady przejął marszałek Szymon Hołownia. Lewica złożyła wniosek o odwołanie Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu argumentując, że umożliwił Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym m.in. nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych "rasistowskim".

Na kolejnym posiedzeniu, w czwartek, Sejm ma głosować nad ustawą budżetową na 2024 r. oraz wybrać członków komisji śledczej ds. Pegasusa.

O Pegasusie w Sejmie

W środę Sejm rozpatrzy też wniosek PiS, by komisja ds. Pegasusa objęła okres od 2007 r. Posłowie rozstrzygną w środowym głosowaniu, czy rozszerzyć badany przez komisję śledczą ds. Pegasusa okres na lata 2007-2023. Poprawkę w tej sprawie złożył we wtorek Michał Wójcik (PiS). Jak argumentował, za rządów PO-PSL było więcej podsłuchów i stosowano podobne do Pegasusa urządzenie.

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. We wtorek Sejm debatował nad projektem uchwały powołującej komisję.