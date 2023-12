Sejm gotowy na wybór Donalda Tuska. Poznaliśmy godzinowy harmonogram obrad

Zgodnie z harmonogramem w poniedziałek 11 grudnia o godzinie 10:00 dwutygodniowy premier Mateusz Morawiecki przedstawi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Przewidziano wtedy "10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła". Głosowanie nad wotum zaufania ma odbyć się o godzinie 15:00.

Kiedy wybór Donalda Tuska na premiera? [HARMONOGRAM]

Po głosowaniu ma zostać zarządzona półtoragodzinna przerwa, podczas której będzie czas na zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów w drugim konstytucyjnym kroku. "Termin wyznacza Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów" – czytamy na sejmowej stronie. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów.

O godzinie 16:30 posłowie przejdą do wyboru nowego premiera. W tym punkcie również przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Na godzinę 20:00 przewidziano głosowanie, a później ewentualne oświadczenia poselskie.

Na wtorek 12 grudnia na godzinę 9:00 zaplanowane jest przedstawienie przez nowego Prezesa Rady Ministrów programu działania oraz składu rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Od godziny 15:00 mają trwać głosowania w sprawie nowego rządu, a później ewentualne oświadczenia poselskie.

Opozycja przejmuje władzę. Tusk premierem

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18. 10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk.

