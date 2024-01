Sejm X kadencji wzbudził wśród obywateli bardzo wysokie zainteresowanie. Zjawisko oglądania w sieci bieżącej pracy posłów doczekało się nawet nazwy „Sejmflix”, która pojawiła się nawet w przekazach zagranicznych mediów. Kiedy zaplanowano kolejne posiedzenia Sejmu? Przybliżamy kalendarz na styczeń 2024.

Kiedy jest Sejm? Zaplanowane posiedzenia

Kiedy w najbliższym czasie zbierze się Sejm? Oficjalna strona internetowa Sejmu podpowiada, że w styczniu posłowie zasiądą w sali plenarnej sześć razy. Posiedzenia niższej izby parlamentu w tym miesiącu zaplanowano na 10, 11, 12, 24, 25 i 26 stycznia.

Kiedy o której godzinie są obrady Sejmu?

Styczeń 2024 nie będzie wyjątkiem od standardowych dla posiedzeń Sejmu ram czasowych. Obrady rozpoczynają się zazwyczaj w godzinach porannych: o 9:00 lub 10:00. W przypadku styczniowych prac poselskich będzie podobnie. Dokładna rozpiska godzinowa jest dostępna poniżej.

Sejm: harmonogram obrad na styczeń 2024

SEJM 10 I 11 STYCZNIA

2. posiedzenie Sejmu zarówno w środę, jak i w czwartek rozpocznie się o godzinie 10:00. W porządku obrad posłowie skupią się przede wszystkim na sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Poza informacją bieżącą i pytaniami w sprawach bieżących porządek dzienny może zostać uzupełniony o sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEJM 12 STYCZNIA

Sejm rozpocznie swoje 3. posiedzenie o godzinie 9:00. Poza informacją bieżącą oraz pytaniami w sprawach bieżących porządek dzienny może zostać uzupełniony o sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

SEJM 24, 25 I 26 STYCZNIA

Harmonogram 4. posiedzenia niższej izby parlamentu nie został jeszcze opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Sejmu. Jego publikacji można spodziewać się przed zaplanowanymi na ten czas pracami.

Źródło: Radio ZET/sejm.gov.pl