Sejm na żywo 20 grudnia. Posłowie PiS "dyżurują" w TVP

Sejm będzie dziś kontynuował obrady. 20 grudnia to już 12. dzień pierwszego posiedzenia parlamentu X kadencji. O godz. 11:30 w Belwederze rozpocznie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz członków nowego rządu, liderów klubów i koła parlamentarnego oraz przedstawicieli służb i wojska. Po południu przewidziane jest 4. posiedzenie Senatu XI kadencji.

Sejm 20 grudnia NA ŻYWO: transmisja online i relacja

Zmiany w mediach publicznych. Posłowie PiS "okupują" TVP

Zgodnie z harmonogramem Sejm wznowi obrady o godz. 9 w środę. Posłowie przyjmą ślubowanie od nowej Rzeczniczki Praw Dziecka Monik Horny-Cieślak, dyskusja o nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz początek procedowania uchwały Sejmu wzywającej do "usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego" w wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza w Krajowej Radzie Sądownictwa.

W środę posłowie PiS planują kontynuowanie "dyżurów" w siedzibach TVP przy ul. Woronicza i placu Powstańców Warszawy po tym, jak Sejm we wtorek przyjął uchwałę wzywającą organy sprawujące nadzór nad Skarbem Państwa do podjęcia jak najszybszych kroków do "podjęcia działań naprawczych" w TVP, Polskim Radiu i PAP.

W odpowiedzi na tę decyzję sejmowej większości posłowie klubu PiS przyjechali wieczorem we wtorek do siedziby TVP, aby powstrzymać rzekomy "zamach na media publiczne i wolność słowa". Parlamentarzyści Jarosława Kaczyńskiego zapowiedzieli "dyżury po 10 posłów", w oczekiwaniu na spodziewane przez nich siłowe przejęcie władzy w TVP

Źródło: Radio ZET/PAP