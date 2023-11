Najbliższe posiedzenie Sejmu zgodnie z harmonogramem rozpocznie się we wtorek 21 listopada o godz. 12. Sejm w trzecim dniu obrad w pierwszej kolejności zajmie się wyborem składów Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji Etyki Poselskiej i Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Posiedzenie może być również uzupełnione o kolejne punkty obrad. Posiedzenie Sejmu będziemy relacjonować na żywo.

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji rozpoczęło się 13 listopada w poniedziałek. Posłowie złożyli ślubowanie, a premier Mateusz Morawiecki zgodnie z konstytucją podał rząd do dymisji. Sejm wybrał również nowego marszałka Szymona Hołownię oraz prezydium (tworzą je marszałek i wicemarszałkowie przyp. red.), które zostało rozszerzone, aby wszystkie kluby parlamentarne miały w nim swojego przedstawiciela. Większość odrzuciła jednak kandydatkę PiS na wicemarszałka Elżbietę Witek, tym samym partia Jarosława Kaczyńskiego do czasu zgłoszenia innego kandydata nie ma swojego reprezentanta w prezydium.

Drugiego dnia posłowie wybrali swoich przedstawicieli w Krajowej Radzie Sądownictwa - Kamilę Gasiuk-Pihowicz i Roberta Kropiwnickiego z KO, Tomasza Zimocha z Trzeciej Drogi-Polski 2050 i Annę Marię Żukowską z Lewicy. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja, w której marszałek Hołownia musiał uspokajać posłów, wznoszących okrzyki i ministrów upominających się o zabranie głosu poza kolejnością, co według prowadzącego obrady było nadużywane. Posłowie wybrali też ze swojego grona sekretarzy Sejmu.

Najbliższe posiedzenie Sejmu będzie kontynuacją pierwszego i zgodnie z harmonogramem rozpocznie się we wtorek 21 listopada o godz. 12. Marszałek Szymon Hołownia powiedział, że “nie będzie sejmowej zamrażarki” i wszystkie złożone projekty ustaw będą rozpatrywane. Zaznaczył jednak, że najpierw muszą zostać powołane komisje sejmowe, w których projekty również są czytane.

Do laski marszałkowskiej spływają kolejne projekty. Lewica złożyła dwa: legalizujący aborcję do 12. tygodnia trwania ciąży oraz drugi depenalizujący przeprowadzenie tego zabiegu i pomoc w jego udzieleniu. Konfederacja złożyła z kolei projekt podnoszący kwotę wolną od podatku do 60 tys. złotych i stopniowego wprowadzenia dobrowolnych składek ZUS dla przedsiębiorców. Do Sejmu trafiły też projekty rządowe m.in. dotyczący zapewnienia kontynuacji tzw. wakacji kredytowych.

Natomiast termin drugiego posiedzenia Sejmu ogłosi marszałek Szymon Hołownia.