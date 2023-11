Czwarty dzień obrad nowego Sejmu na żywo. Relacja i transmisja online

Obrady Sejmu relacjonujemy na żywo. Trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy ws. refundacji in vitro. Według harmonogramu to jedyny rozpatrywany dzisiaj projekt.

Sejm NA ŻYWO [transmisja 22 listopada]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji rozpoczęło się 13 listopada w poniedziałek. Posłowie złożyli ślubowanie, a premier Mateusz Morawiecki zgodnie z konstytucją podał rząd do dymisji. Sejm wybrał również nowego marszałka Szymona Hołownię oraz prezydium (tworzą je marszałek i wicemarszałkowie przyp. red.), które zostało rozszerzone, aby wszystkie kluby parlamentarne miały w nim swojego przedstawiciela. Większość odrzuciła jednak kandydatkę PiS na wicemarszałka Elżbietę Witek, tym samym partia Jarosława Kaczyńskiego do czasu zgłoszenia innego kandydata nie ma swojego reprezentanta w prezydium.

W kolejnych dniach posiedzenia wybrano m.in. sejmowych przedstawicieli w Krajowej Radzie Sądownictwa - Kamilę Gasiuk-Pihowicz i Roberta Kropiwnickiego z KO, Tomasza Zimocha z Trzeciej Drogi-Polski 2050 i Annę Marię Żukowską z Lewicy. Posłowie wybrali też już składy komisji sejmowych, 16 członków Trybunału Stanu oraz jego wiceprzewodniczących, którymi zostali Jacek Dubois oraz Piotr Andrzejewski.

In vitro - projekt ustawy w Sejmie

W środę, podczas kontynuowanego pierwszego posiedzenia Sejmu, odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o finansowaniu in vitro. Projekt zakłada, że minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe.

W środę przed południem w Sejmie ma odbyć się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wynika z harmonogramu Sejmu. Projekt ten dotyczy finansowania zabiegu in vitro w Polsce.

Projekt ten został złożony w ubiegłej kadencji Sejmu. Zgodnie z nim minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Minister miałby także przedstawić Sejmowi sprawozdanie z realizacji tego programu. W projekcie określono minimalną wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, która corocznie ma zostać przeznaczona na realizację przedmiotowego programu polityki - nie mniej niż 500 mln zł.

W latach 2013–2016 na terenie całego kraju funkcjonował "Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego". Był realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia i adresowany do wszystkich niepłodnych par spełniających określone kryteria. "Na realizację tego programu przeznaczono wtedy kwotę 245 mln zł. W wyniku jego realizacji urodziło się do lipca 2020 r. co najmniej 22 191 dzieci" - wskazano w uzasadnieniu obywatelskiego projektu ustawy. Obecnie tego typu programy realizują niektóre samorządy.

Niepłodność jest klasyfikowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako choroba cywilizacyjna (kod ICD N-97), którą dotkniętych może być na stałe lub okresowo co najmniej kilkadziesiąt milionów par na świecie. Szacuje się, że w Polsce niepłodność dotyka ok. 3 mln osób. Problem niepłodności dotyka 15-20 proc. par w wieku prokreacyjnym. Na świecie dzięki metodzie in vitro urodziło się 9 mln dzieci, w tym – jak podali autorzy projektu ustawy – co najmniej 100 tys. w Polsce.

W umowie koalicyjnej KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy zapisano wsparcie dla par planujących rodzicielstwo, poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych, co ma być zapewnione przez państwo. Zadeklarowano realizację "nowoczesnych standardów" opieki okołoporodowej i dostęp do bezpłatnego znieczulenia.