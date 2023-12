Sejm powołał kolejną komisję śledczą. Zbada tzw. aferę wizową

Sejm przyjął we wtorek wieczorem uchwałę dotyczącą powołania komisji śledczej w sprawie tzw. afery wizowej. Za uchwałą powołującą gremium głosowało 259 posłów, przeciw było 79, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ponad 100 posłów PiS nie brało udziału w głosowaniu.

Sejm zagłosował za komisją śledczą ds. afery wizowej

Komisja śledcza ma zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość, a także wystąpienie nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Jej powołanie poparło 154 posłów KO, 33 Polski 2050, 31 PSL, 26 Lewicy i 15 Konfederacji. Przeciw było 77 posłów PiS i dwóch koła Kukiz'15. Jeden poseł Konfederacji wstrzymał się od głosu.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu "w procedery legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce zaangażowani byli przedstawiciele władz zajmujących kierownicze stanowiska państwowe". "Wobec części z nich pojawiły się poważne oskarżenia korupcyjne, których z niewiadomych przyczyn nie wyjaśniła prokuratura oraz służby specjalne. Z tego też powodu niezbędne jest zbadanie przez komisję śledczą okresu lat 2019–2023 wskazanego w treści uchwały, aby wyjaśnić, w jakim zakresie oraz trybie podejmowano działania w przedmiotowej sprawie" - ujęto.

Wcześniej Sejm odrzucił dwie poprawki do uchwały zgłoszone przez Marka Asta z PiS. Pierwsza miała rozszerzyć zakres czasowy działań, które miałaby badać komisja, na okres od 16 listopada 2007 r. do 20 listopada 2023 r. Z kolei w myśl drugiej do zadań komisji dodane miało zostać zbadanie "mechanizmu rozpowszechniania w mediach nieprawdziwych informacji na temat legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań, które mogły wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych, a także spowodować szkodę dla międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej".

To druga z komisji śledczych powołana przez Sejm nowej kadencji. 7 grudnia posłowie powołali komisję śledczą do zbadania tzw. wyborów kopertowych. We wtorek komisja ta odbyła pierwsze posiedzenie i wybrała swoje prezydium.

Źródło: Radio ZET