Sejm przyjął "lex Tusk". Jest sygnał z gabinetu Andrzeja Dudy

Sprawa budzi poważne kontrowersje publiczne, więc tym bardziej analizy będą szczegółowe i wnikliwe. Pan prezydent ma kilka możliwości do zastosowania i jedną z nich wybierze - mówił szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w Programie Trzecim Polskiego Radia, odnosząc się do ustawy ws. komisji weryfikacyjnej. Andrzej Duda może ustawę zawetować, skierować do Trybunału Konstytucyjnego lub przyjąć. Ma na to 21 dni.