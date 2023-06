Sejm zajmie się pornografią. Nowe obowiązki i definicja

Rządowy projekt ustawy o "ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie" nakłada na dostawców internetu obowiązek wprowadzenia narzędzi ograniczających dostęp do treści pornograficznych w sieci. Wprowadzenie takich rozwiązań ma zostać pokryte z kieszeni dostawcy, a usługobiorca - klient końcowy - ma mieć możliwość skorzystania z niego za darmo. W zamian za to firmy dostarczające internet będą mogły jednorazowo odliczyć sobie od podatku koszt wdrożenia zmian.

Blokada pornografii. Problem rangi społecznej i "patologiczne poglądy"

W uzasadnieniu projektu czytamy, że dzieci (małoletni) coraz częściej stykają się z pornografią i jest to w Polsce "duży problem", zwłaszcza wśród chłopców. "Badania wykazują, że osoby małoletnie oglądają materiały pornograficzne regularnie, wskazując jednocześnie, że dostęp do pornografii jest w Polsce zbyt łatwy" - czytamy.

Rządowa ustawa odwołuje się do szeregu badań i statystyk z nich wynikających, podnosząc, że powszechność pornografii stanowi już "problem społeczny". Podobnie jak niekontrolowane zachowania dzieci w internecie i brak blokad rodzicielskich (80 proc. dzieci na swoich telefonach nie ma żadnych ograniczeń).

"Treści pornograficzne, w przeważającej części dostępne bezpłatnie w internecie, są wymieniane jako jeden z głównych czynników przyczyniających się do destabilizacji psychiki i zdrowia małoletnich. [...] Dla wielu małoletnich pornografia pozostaje jednym ze źródeł informacji o seksualności człowieka, co w połączeniu z brakiem należytego nadzoru nad korzystaniem z internetu przez dzieci może skutkować zachwianym postrzeganiem seksualności i ról płciowych w okresie dojrzewania i utrwaleniem potencjalnie patologicznych poglądów po wejściu w dorosłość" - uzasadnia projekt, zwracając jednocześnie uwagę na to, że w polskim prawodawstwie nie istnieje definicja "treści pornograficznych".

Ustawa wprowadza więc definicję ogólną, proponując zapis: "rzeczywiste lub symulowane zachowania o seksualnym charakterze". "Takie zdefiniowanie treści pornograficznych jest uniwersalne, ponieważ wskazuje na prezentację różnych form zachowań seksualnych oraz przedstawianie organów płciowych w ich funkcjach seksualnych" - czytamy.

Pierwsze czytanie w Sejmie

Pierwsze czytanie rządowego projektu odbędzie się w Sejmie we wtorek 13 czerwca. Uzasadnienie projektu przedstawi Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Ustawa przewiduje, że operatorzy internetu będą zobligowani do gromadzenia danych osobowych osób, które zdecydują się na korzystanie z blokady treści pornograficznych, jednocześnie taką blokadę będzie można w każdej chwili "wyłączyć", co miałoby wiązać się z uwierzytelnieniem abonenta (osobiste stawiennictwo w siedzibie, albo oświadczenie woli - przesłanie dokumentu). Operatorzy w myśl ustawy mieliby raportować o zainteresowaniu usługą i dostarczyć analizę ministrowi cyfryzacji - w tych raportach danych osobowych ma już nie być.

Ustawa miałaby wejść w życie już 1 września 2023 roku, czyli w pierwszy dzień roku szkolnego 2023/24.

RadioZET.pl