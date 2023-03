Sejm zdecydował ws. projektu zaostrzającego prawo antyaborcyjne

Projekt ustawy "Aborcja to Zabójstwo" został we wtorek wieczorem odrzucony w pierwszym czytaniu. Sejm nie będzie się nim więcej zajmował.

fot. Sejm.gov/Wyniki głosowania ws. odrzucenia ustawy antyaborcyjnej w pierwszym czytaniu

Ustawa zakładała karę do dwóch lat więzienia za samo informowanie o możliwości przeprowadzanie aborcji w kraju i za granicą. Pod projektem podpisało się prawie 150 tys. osób. Za jego odrzuceniem było 300 posłów, 99 było przeciw. 27 posłów wstrzymało się od głosu.

Antyaborcyjny projekt Kai Godek odrzucony

"Pomagałyśmy, pomagamy i będziemy pomagać kobietom potrzebującym aborcji tak długo, jak długo tej pomocy odmawia im państwo PiS i prawicowych fanatyków w garniturach i sutannach" - zadeklarowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

- Kim pani jest? Dlaczego z dręczenia kobiet zrobiła pani sobie misję swojego życia. To są pani siostry, przyjaciółki, może córki. Co kobiety wyrządziły pani złego? - pytała Godek z mównicy posłanka KO Monika Wielichowska.

Godek, odnosząc się do krytyki projektu, odparła, że "nie rozmawiamy o aborcji w sytuacjach ekstremalnych, tylko aborcji «na życzenie»". - Bo ja sobie kiedyś zrobiłam, to teraz namówię jak najwięcej młodych dziewczyn (...) Tak, powinny iść panie do więzienia za promowanie telefonu śmierci, za informowanie w jaki sposób zabić człowieka - mówiła aktywistka do posłanek Lewicy.

Wniosek o odrzucenie projektu zgłosiły Koalicja Obywatelska, Lewica, Koalicja Polska i Polska2050.

