Sejmflix – polski fenomen oglądania obrad Sejmu w internecie – nie powstał „z powietrza” w wyniku pustego słowotwórstwa. Zjawisko jest poparte liczbami. Oficjalny kanał Sejmu w serwisie YouTube zbliża się do 700 tysięcy subskrybentów. W kontekście polskiej kultury politycznej imponują także wyświetlenia: film, w którym Szymon Hołownia oprowadza widzów po budynku przy Wiejskiej, obejrzano ponad milion razy. Aktywność internautów można dostrzec również podczas transmitowanych na żywo sejmowych posiedzeń; obrady połączone z exposé Mateusza Morawieckiego oglądano nawet w warszawskiej Kinotece.

Światowe media, m.in. Financial Times i BBC, piszą o Sejmfliksie w kontekście sieciowej sensacji i wskazują, że polska polityka stała się...modna.

Sejmflix. Financial Times pisze o „showmanie” Hołowni

Sejmflix to zjawisko polegające na masowym oglądaniu w sieci posiedzeń Sejmu, które nie uszło uwadze dziennikarzy globalnych mediów. Financial Times zauważa: „Podczas gdy Tusk kieruje rządem, showmanem stojącym za tzw. polskim Sejmfliksem jest nowy marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, który przewodzi również obecnej w nowej koalicji rządzącej partii Polska 2050. Wykorzystał ekscytację po październikowych wyborach, w których frekwencja wyniosła rekordowe 74%. Po objęciu w listopadzie kierownictwa Sejmu Hołownia […] poradził obywatelom, by »zaopatrzyli się w popcorn« i oglądali debaty parlamentarne bardziej ekscytujące i inspirujące od wcześniejszych”.

Serwis podkreśla również, że „błyskotliwość i spontaniczność” marszałka przekształciły również jego własną rolę, dzięki czemu poseł szybko stał się sensacją w mediach społecznościowych.

Sam Hołownia stwierdził w rozmowie z Financial Times, że Sejm zyskał popularność, ponieważ obywatele pragnęli być świadkami oczekiwanej zmiany legislacyjnej. Zdaniem marszałka ci sami wyborcy, którzy długo po ogłoszeniu wyników exit poll stali w kolejkach podczas październikowych wyborów, chcą teraz „zobaczyć zachodzącą zmianę, a w Sejmie dzieje się to na ich oczach”.

Sejmflix w Polsce. BBC wyjaśnia: „Demokracja jest tu w modzie”

„Nazywają to Sejmflix. Codzienna transmisja na żywo z polskiego Sejmu stała się internetowym hitem, przyciągając podczas każdego posiedzenia setki tysięcy widzów. […] Wzrost publicznego entuzjazmu w śledzeniu tajników życia politycznego to następstwo wyborów, które odbyły się w połowie października i odnotowały rekordową frekwencję” – można przeczytać na łamach portalu BBC. Serwis dodaje: „Demokracja jest tu w modzie” i zauważa, że zaangażowanie polityczne przejawiają w szczególności kobiety oraz młodzi wyborcy.

Zainteresowanie polityką wśród obywateli nie słabnie. Czy na dalsze transmisje z polskiego Sejmu internauci będą wyczekiwać z podobnym napięciem, co na nowy odcinek ulubionego serialu? Wszystko w rękach aktorów krajowej areny politycznej.

Źródło: Radio ZET/ft.com/bbc.com