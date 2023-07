Arabia Saudyjska będzie gospodarzem ukraińskich rozmów pokojowych. W rozmowach nie będzie uczestniczyć Rosja - poinformował w sobotę "The Wall Street Journal". W spotkaniu weźmie udział do 30 państw, w tym Indie i Brazylia. Rozmowy mają się odbyć od 5 do 6 sierpnia w stolicy Arabii Saudyjskiej Dżuddzie.

Jak podał “WSJ”, USA i Europa liczą, że dzięki rozmowom "kraje globalnego południa" poprą rozwiązania pokojowe korzystne dla Ukrainy. - Potwierdzam, że Polska bierze udział w rozmowach pokojowych. Tylko tyle na tę chwilę mogę przekazać - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dodał, że rząd nie informuje na razie o szczegółach.

Wojna w Ukrainie. "Polska bierze w nich udział w rozmowach pokojowych"

Warto podkreślić, że większość państw, których przedstawicieli zaproszono do Dżuddy (np. Brazylia), zachowywało dotychczas neutralną postawę wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Zdaniem "WSJ" to kolejny element rywalizacji między Moskwą a Kijowem.

Jest to również kolejna inicjatywa, której celem jest zakończenie wojny w Ukrainie. W rocznicę rosyjskiej inwazji własny plan pokojowy przedstawiły Chiny. Natomiast w czerwcu delegacja afrykańskich przywódców, dowodzona przez prezydenta RPA Cyrila Ramaphosę, odwiedziła Ukrainę i Rosję, mając nadzieję na położenie fundamentów pod rozmowy pokojowe. Wysiłki te spełzły jednak na niczym.

Na froncie trwa ukraińska kontrofensywa. - Na kierunku bachmuckim w ciągu tygodnia wyzwolono 2 km kwadratowe terytorium, łącznie - 37 km kwadartowych. Siły rosyjskie za wszelką cenę próbowały zatrzymać ukraińską kontrofensywę, ale Ukraińcy stopniowo przesuwali się naprzód - w poniedziałek ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

Ukraińska kontrofensywa. Wyzwolono Staromajorske

- Przeciwnik chciał przejąć pełną kontrolę nad Marjinką i okrążyć Awdijiwkę, jednak bezskutecznie - dodała. Malar przypomniała, że wojska ukraińskie wyzwoliły miejscowość Staromajorske w obwodzie donieckim.

Na południu kraju trwa ukraińska kontrofensywa na kierunku melitopolskim i berdiańskim. W obwodzie zaporoskim, na kierunku Mała Tokmaczka i Robotyne, Ukraińcy osiągnęli postęp i umacniają się na zajętych pozycjach.

Łącznie wyzwolono na południu 204,7 km kwadratowego, w tym 12,6 km kwadratowego w ciągu minionego tygodnia. Trwa rozminowywanie wyzwolonych terenów.

RadioZET.pl/PAP/Wirtualna Polska/"WSJ"