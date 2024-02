Sensacyjny sondaż prezydencki. Przed nami wielkie starcie o II turę

Wybory prezydenckie odbędą się w pierwszej połowie 2025 roku. Prawdopodobnym terminem jest maj. Sondażownia IBRiS zapytała Polaków, na kogo zagłosowaliby w tych wyborach. Na liście kandydatów pojawili się: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (Polska 2050), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Mateusz Morawiecki (PiS) i Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska).

Sondaż prezydencki. Trzaskowski, Morawiecki i Hołownia walczą o II turę

Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent stolicy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski z 25,8 proc. poparcia. Na drugiej pozycji uplasował się były premier Mateusz Morawiecki - 24,9 proc., a na trzeciej marszałek Sejmu Szymon Hołownia - 24,6 proc. głosów.

Jak komentuje Onet, biorąc pod uwagę 3 proc. błąd oszacowania, każdy z nich ma szansę na wejście do II tury. Portal podaje też, że w porównaniu z ostatnim prezydenckim sondażem IBRiS widać znaczące zmiany w poparciu dla powyższej trójki. Trzaskowski stracił aż 8,8 pkt proc., Morawiecki nieco mniej, bo 5 pkt proc. Na fali wznoszącej jest Hołownia, który zyskał 12,9 pkt proc.

Na kolejnych miejscach w sondażu znaleźli się: Krzysztof Bosak - 8 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 4,3 proc. i Robert Biedroń - 3,5 proc. Lider PSL i wiceszef MON w porównaniu z listopadowym pomiarem traci 2 pkt proc. Krzysztof Bosak nie był uwzględniony w badaniu dwa miesiące temu, ale osiąga teraz podobny poziom, co obecny wcześniej Sławomir Mentzen z wynikiem 7,2 proc. Podobna sytuacja dotyczy Roberta Biedronia, z tym że jego poparcie jest wyższe o 2 pkt proc. w porównaniu do Joanny Scheuring-Wielgus.

Wybory prezydenckie 2025. Prognozowana frekwencja

Na pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy wziąłby(ęłaby) Pan(i) w nich udział?", odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 64,5 proc. pytanych, a "raczej tak" 10,9 proc. Oznacza to, że frekwencja mogłaby wynieść nawet 75,4 proc. i byłaby zbliżona do tej, którą odnotowano podczas ostatnich wyborów parlamentarnych - 74,38 proc. Zdecydowanie do wyborów nie zamierza iść 9,4 proc. respondentów, a za opcją "raczej nie" opowiedziało się 13,9 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 1,3 proc. pytanych.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 26-27 stycznia 2024 roku na ogólnopolskiej próbie 1070 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Źródło: Radio ZET/Onet