"Seryjni zabójcy kobiet". Tysiące ludzi na wiecu Tuska w Poznaniu

Wiec Donalda Tuska rozpoczął się o godz. 18 na Placu Wolności w Poznaniu. Lider PO nawiązując do udanego marszu swojej partii 4 czerwca w Warszawie, stwierdził, że wiara w zwycięstwo wyborcze jest coraz większa. - Dosyć mamy tego brudu, który wylewa się każdego dnia z ich urzędów, z ich mediów - mówił do mieszkańców Wielkopolski.

Tusk odniósł się też do przypadków śmierci kobiet na porodówkach. - Ta władza to są seryjni zabójcy kobiet - mówił lider PO.

Wiec Tuska w Poznaniu. Mówił o aborcji i referendum Kaczyńskiego

Były premier zwrócił się również do wyborców PiS. - Głosujesz na partię Kaczyńskiego to znaczy, że albo pozwalasz im kraść, albo chcesz kraść razem z nimi. Nie wierzę w to, żeby w Polsce było tylu chętnych do tych łatwych i nieczystych pieniędzy - stwierdził.

Odniósł się też do wezwania Jarosława Kaczyńskiego, aby zorganizować referendum ws. migrantów. - To próba ucieczki i wymazania informacji o tym, ile ukradli, kto umarł z ich powodu, jaka jest drożyzna, więc wymyślają takie figury (...) To kolejny powód, by wezwać do uwagi wyborców rządzącej partii. Czy wy wiecie, że w ubiegłym roku rząd Kaczyńskiego i Morawieckiego sprowadził ponad 135 tys. obcokrajowców z krajów muzułmańskich. W roku, w którym oddawaliśmy władzę, to było 3 tysiące - stwierdził Tusk. - Panie Jarosławie, jesienią odbędzie się referendum. To będzie referendum: alby wy, albo my - dodał.

Frekwencja dopisała. W centrum Poznania pojawiły się tłumy ludzi z flagami Polski i UE. "Tysiące ludzi na Placu Wolności. Tusk mówi poznańską gwarą" - napisał na Twitterze reporter TOK FM Maciej Szefer.

"Kto śpi w demokracji budzi się w dyktaturze”, "To my obywatele wyznaczamy władzy granice”, "Ani jednej więcej" - m.in. takie hasła podczas demonstracji z udziałem Donalda Tuska i Jacka Jaśkowiaka - relacjonowała dziennikarka Radia ZET Danka Woźnicka.

RadioZET.pl