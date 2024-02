Sikorski starł się z reporterem TV Republika. "Przestańcie oszukiwać ludzi"

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się w czwartek ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Davidem Cameronem. Potem zorganizowano konferencję prasową, na której pojawił się m.in. reporter Telewizji Republika.

Zarzucił on Sikorskiemu, że rząd Donald Tuska w 2010 roku "oddał Rosji" śledztwo ws. wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej. Krytykował także władze za "oddawanie pola" Niemcom i brak działań w kwestii uzyskania od naszych zachodnich sąsiadów reparacji za II wojnę światową.

Spięcie Sikorskiego z pracownikiem TV Republika. "Kłamie pan"

Szef MSZ zdziwił się, że pracownik TV Republika użył słowa "katastrofa", a nie "zamach", nawiązując do retoryki, jaką w tym temacie forsuje PiS (przypomnijmy, że stacja sympatyzuje z największą partią opozycyjną). Minister wspomniał też o "stałej strategii rozpowszechniania fałszywych informacji" ze strony PiS i sprzyjających jej mediów.

- Kłamie pan, nikt nie oddał żadnego śledztwa Rosji, raport przedstawiła polska komisja badania wypadków lotniczych. Jeśli mówi pan o reparacjach, to znowu pan konfabuluje - powiedział Sikorski. - Przestańcie oszukiwać ludzi, doskonale wiecie, że nie było zamachu w Smoleńsku, a sprawa reparacji wojennych jest zamknięta - dodał szef polskiej dyplomacji.

Na potrzeby propagandy mówicie o zamachu, a gdy przychodzi do odszkodowań, czy do przedstawiania dowodów w sądzie - jest wypadek. Radzę się zdecydować - Radosław Sikorski

Sikorski dodał, że osoby mówiące o zamachu smoleńskim "robią na tym politykę". Odniósł się jednocześnie do kwestii reparacji i odszkodowań za straty wojenne od Niemiec. - Moja poprzedniczka [...] pani minister Anna Fotyga już wiele lat temu w odpowiedzi na interpelację poselską odpowiedziała [...], że niestety reparacji uzyskać się nie da. Poczdam zdecydował inaczej - stwierdził, nawiązując do postanowień konferencji poczdamskiej z 1945 roku

- Reparacji Polska niestety nie może uzyskać. Próbujemy uzyskać to, co jest do uzyskania - podsumował ten wątek, zaznaczając przy tym, że chodzi o "formę zadośćuczynienia" i to, "żeby Polska na tym skorzystała".

Reparacje wojenne od Niemiec. Komentarze Tuska i Kaczyńskiego

W poniedziałek podczas wizyty w Berlinie Donald Tusk został zapytany na wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem o kwestię reparacji. Powiedział, że słowo "reparacje" nie pojawiło się w nocie wystosowanej do rządu Niemiec przez poprzedni polski rząd i że jest mowa tam o "jakimś rodzaju rekompensaty". Podkreślił, że "w sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu".

- Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana - nie z winy kanclerza Scholza i nie z mojej winy. To zawsze dobry temat do dobrej rozmowy, ale inaczej niż moi poprzednicy, będę szukał wspólnie z kanclerzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które by ciążyło nad naszymi relacjami - oświadczył Tusk.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do tej wypowiedzi premiera powiedział, że godzi ona "w elementarne interesy Polski". Dodał, że chodzi zarówno o same odszkodowania, jak i "nasz status i to nie tylko status polityczny, ale można powiedzieć kulturowy".

Źródło: Radio ZET/PAP/Gazeta.pl