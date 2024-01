Skandal na stronie TV Republika. "Nikt nie osiągnął takiego poziomu zbydlęcenia"

Telewizja Republika po raz kolejny zaserwowała skandaliczny materiał. Tym razem jednak nie na wizji, a na swoim portalu internetowym. W poniedziałek rano pojawił się tam tekst, który porównywał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy do hitlerowskich zbiórek charytatywnych. Autorzy nie wymienili WOŚP z nazwy, ale sugestia była wyjątkowo precyzyjna. Tym bardziej, że już 28 stycznia odbędzie się kolejny finał Wielkiej Orkiestry.

"Serduszka, kwestujące dzieci, puszki, koncerty, aukcje - to, jak przypominają internauci, nic nowego" - taki tytuł pojawił się na stronie Telewizji Republika. Tekst został opatrzony fotografią z hitlerowskich Niemiec, a dokładnie zbiórki Winterhilfswerk. Wpis spotkał się z oburzeniem internautów.

Skandaliczne porównanie na stronie Telewizji Republika

"Wszystkie strony politycznego sporu w Polsce przeginały, wszyscy mają swoje za uszami, ale nikt nie osiągnął takiego poziomu - a kto mnie śledzi, wie, że nie sięgam po takie słowa - zbydlęcenia. To jest świadome wypisanie się z cywilizowanej debaty" - napisał na Twitterze (X) Adam Traczyk, dyrektor organizacji na rzecz wzmocnienia demokracji oraz redukcji polaryzacji More in Common Polska."

"Telewizja Republika Sakiewicza: jesteśmy biedni, reklamodawcy nas bojkotują, a my przecież nic złego nie robimy. Telewizja Republika przed WOŚP: zbiórki do puszek i rozdawanie serduszek już były w nazistowskich Niemczech. Sami się proszą by ich finansowo zagłodzić" - ocenił z kolei Marek Tatała z Fundacji Wolności Gospodarczej.

Ostatecznie, po kilku godzinach tekst zniknął z portalu Telewizji Republika. Nie jest to jednak pierwsza tego typu sytuacja w ostatnim czasie. Kilka dni temu opinię publiczną zbulwersowały komentarze Jana Pietrzaka i Marka Króla dotyczące migrantów i uchodźców. Padły one właśnie na antenie "Republiki".

Po skandalicznych wypowiedziach coraz więcej firm zaczęło rezygnować ze swoich reklam w stacji, m.in. IKEA i mBank. W reakcji dziennikarze Telewizji Republika i prawicowi komentatorzy postanowili nawoływać do bojkotu wspomnianego sklepu meblowego.

Źródło: Radio ZET/ Twitter (X)