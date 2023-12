Skandal z Braunem uderzy w Bosaka? "Konsekwencje muszą być surowe"

Nie milkną echa skandalu z udziałem Grzegorza Brauna. We wtorek poseł Konfederacji, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone podczas uroczystości w Sejmie świece chanukowe, które zapalono z okazji żydowskiego święta Chanuki. Polityk prysnął również gaśnicą w twarz kobiecie, która próbowała go powstrzymać.

Potem pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy obradom przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji. Swoje zachowanie - które spotkało się z jednoznacznym potępieniem ze strony wszystkich pozostałych sił politycznych - tłumaczył chęcią "położenia kresu satanistycznemu, talmudycznemu kultowi".

Skandaliczne zachowanie Brauna w Sejmie. Co zrobi Konfederacja?

Haniebną postawą Braun "zapracował' sobie na karę ze strony Prezydium Sejmu - odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Zareagowała również jego formacja. Sławomir Mentzen poinformował, że Konfederaci zgodzili się, by zawiesić Brauna w prawach członka klubu oraz zakazać wystąpień z mównicy sejmowej.

I choć niektórzy przedstawiciele Konfederacji - m.in. Mentzen oraz Przemysław Wipler - również osobiście skrytykowali Brauna, to ogólnie ugrupowanie ma duży problem. Zachowanie radykalnego posła może ich bowiem kosztować miejsce w Prezydium Sejmu, a nawet fotel wicemarszałka. Zasugerował to już marszałek Szymon Hołownia.

- Moje zdanie jest takie, że jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal będzie miał miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji z panem Braunem na pokładzie w Prezydium Sejmu - ocenił, dodając, że komunikat w tej sprawie powinien być "jasny i klarowny". Bosak, który w momencie tego incydentu przewodniczył obradom, a następnie dopuścił Brauna do głosu, nie chciał komentować sytuacji w rozmowie z mediami.

Ultimatum dla Konfederacji. Bosak może stracić fotel wicemarszałka?

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, Bosakowi przedstawiono wyraźne ultimatum. Może stracić funkcję wicemarszałka, jeśli przekonująco nie uzasadni, dlaczego Braun wciąż pozostaje w szeregach Konfederacji. "Rozmowy w tej sprawie mają odbyć się na kolejnym posiedzeniu Prezydium Sejmu we wtorek 19 grudnia" - czytamy w artykule. Jeden z członków Prezydium w rozmowie z WP zaznaczył, że jeśli wniosek o odwołanie Bosaka przeszedłby bez trudu z uwagi na przewagę demokratycznej większości.

- Konsekwencję muszą być surowe. Doszło do jednego z największych skandali w historii parlamentaryzmu w Polsce po 1989 roku - przekazał polityk. W podobnym tonie, także dla WP, wypowiedziała się - będąca również członkini Prezydium - wicemarszałkini Dorota Niedziela, zaznaczając, że władze izby wyższej nie podejmą żadnej decyzji bez wysłuchania Bosaka.

Dajemy czas Konfederacji na podjęcie kroków, które będą adekwatną reakcją na czyn, którego dopuścił się poseł Braun. Oczekujemy wyrzucenia go z klubu poselskiego Konfederacji. Będziemy na ten temat rozmawiać z wicemarszałkiem Bosakiem na posiedzeniu Prezydium 19 grudnia - Dorota Niedziela, wicemarszałkini Sejmu, dla WP

Wstrzemięźliwość w reakcji części Konfederatów na skandal z udziałem Brauna może mieć związek z faktem, że gdyby pozbyli się go z klubu, to wraz z nim mogliby odejść jego trzej stronnicy z Konfederacji Korony Polskiej (którzy nie podpisali się zresztą pod oświadczeniem potępiającym incydent z gaśnicą). A to oznaczałoby utratę statusu klubu poselskiego i zamiana w koło, któremu zaś nie przysługuje już reprezentacja w Prezydium Sejmu.

"O tym, kto będzie członkiem naszego klubu będzie decydował wyłącznie klub Konfederacji [...] Nie damy się w tej sprawie nikomu szantażować, nawet jeżeli stawką jest miejsce w prezydium Sejmu dla Krzysztofa Bosaka" - napisał w mediach społecznościowych Mentzen.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska