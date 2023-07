Minister Michał Dworczyk w poniedziałek o 7.40 udzielił wywiadu w Polskim Radiu, gdzie mówił o Wołyniu i relacjach polsko-ukraińskich. Już 10 minut później polityk wybiegł ze studia i szybko zajął miejsce w limuzynie, która miała go zawieźć do kościoła przy Pałacu Prezydenckim na obchody miesięcznicy smoleńskiej. Od celu dzieliło go 10 km, ale przeszkodą były korki.

"Fakt". Dworczyk jechał na sygnale, by zdążyć na miesięcznicę

Jak zauważa "Fakt", o tej porze ten dystans można pokonać w czasie od 18 do 40 minut. "Dworczyk musi jednak bardzo się spieszyć, bo msza w kościele seminaryjnym rozpoczyna się o godz. 8. Jego kierowca zmienia co chwilę pas jazdy, przyspiesza, gdzie tylko jest możliwość, ale korki są nieubłagane" - czytamy.

W pewnym momencie auto wjechało na pas dla autobusów. Kierowca miał wyciągnąć z kokpitu koguta policyjnego, zamocować go na dachu i włączyć sygnały świetlne. "Inne auta ustępowały mu, a na skrzyżowaniu z ulicą Armii Ludowej limuzyna przejechała na czerwonym świetle" - donosi tabloid.

Służba Ochrony Państwa przekazała, że pojazd, który przewoził ministra Dworczyka, nie należał do niej. Jak poinformowano, decyzję o ewentualnym włączeniu sygnałów podejmują sami funkcjonariusze SOP. - Nikt na nas nie może naciskać, bo my oceniamy sytuację i wtedy decydujemy. Decydują względy bezpieczeństwa – tłumaczył "Faktowi" płk Bogusław Piórkowski.

Minister przeprasza

Dziennik pokazał nagranie z "rajdu" po Warszawie byłemu funkcjonariuszowi. - Poniosło kierowcę z KPRM z tym kogutem. Nie miał do tego uprawnień ani kompetencji – dodało źródło.

Do sprawy odniósł się już sam Michał Dworczyk. Polityk przyznał, że pojazd bezprawnie używał sygnałów świetlnych i dźwiękowych. – W związku z sytuacją na drodze w dniu 10 lipca i użyciem na krótkim odcinku trasy sygnałów dźwiękowych i świetlnych w samochodzie służbowym, którym podróżowałem jako pasażer, zrezygnowałem z wykorzystywania samochodu służbowego. Będę poruszał się samochodem prywatnym oraz środkami publicznego transportu. Przepraszam za zaistniałą sytuację – czytamy w oświadczeniu przesłanym "Faktowi".

Marek Konkolewski, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem na drodze, ocenił w rozmowie z gazetą, że kierowcy takiej limuzyny mogłaby grozić nawet grzywna do 30 tys. zł. - Samochód ze stajni KPRM to nie taxi na sygnale – podsumował.

