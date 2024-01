Skandaliczne słowa Jana Pietrzaka w TV Republika. "Chory człowiek", "całkowity upadek"

Jan Pietrzak wywołał burzę w sieci skandaliczną wypowiedzią na antenie Telewizji Republika. Satyryk i publicysta w niedzielę opowiadał na wizji, jak sam to nazwał, "okrutny żart" o migrantach i obozach zagłady.

- Mam okrutny żart z tymi migrantami, ale oni (Niemcy - red.) liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam przez Niemców - mówił podczas dyskusji o relokacji imigrantów w ramach mechanizmów Unii Europejskiej. Pietrzak dodał, że "nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata". - Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają. Czyli nielegalni są Niemcy - uznał.

Jan Pietrzak w TV Republika, "okrutny żart" z imigrantów i obozów zagłady

Nagranie z bulwersującą wypowiedzią Pietrzaka zniknęło już z kanału Telewizji Republika na YouTube. Fragment można jednak znaleźć w serwisie społecznościowym X/Twitter.

- To rzeczywiście bardzo mocny żart - skomentowała krótko na antenie prowadząca Katarzyna Gójska. Prezenterka, wspominając o doświadczeniach Pietrzaka związanych z II wojną światową, uznała jednocześnie: "Myślę, że ktoś, kto ma takie doświadczenia osobiste, może sobie pozwolić na więcej". Dodajmy, że ojciec Pietrzaka zmarł w 1942 r. w więzieniu na Pawiaku. Internauci i komentatorzy nie podzielają jednak poglądu, by historia Pietrzaka usprawiedliwiała jego słowa.

"Chory człowiek. Przykry widok" - skomentowała blogerka polityczna Katarzyna Sadło.

"Żałosny starzec. To się chyba nadaje na postępowanie z urzędu? Ja tam się aż tak dobrze na prawie nie znam, ale myślę, że Adam Bodnar będzie wiedział" - napisał dziennikarz Radia ZET Jacek Czarnecki.

"Barak to ma Pietrzak we łbie" —- napisał z kolei dziennikarz WP Patryk Słowik.

Komentarzy jest więcej: "Całkowity upadek. Haniebne słowa. Ohydne.", "Osoba wypowiadająca takie hasła powinna być natychmiast ścigana i to z urzędu!!!", "za te słowa powinien zniknąć z życia publicznego" - to tylko niektóre z nich.

Minister sprawiedliwości reaguje po wypowiedzi Jana Pietrzaka w TV Republika

Do skandalicznych słów Pietrzaka, które padły na antenie Telewizji Republika, odniósł się już minister sprawiedliwości. Adam Bodnar poinformował, że poprosił Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o wszczęcie śledztwa.

"Poprosiłem Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie Telewizji Republika oraz o wszczęcie śledztwa" - czytamy w serwisie X/Twitter.

OMZRiK składa zawiadomienie do prokuratury

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Nowy Rok złożył zawiadomienie do prokuratury. "Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Pietrzaka i TV Republika. Zawiadomiliśmy Prokuraturę Okręgową w Warszawie o propagowaniu nazizmu i rasistowskich groźbach rozpowszechnianych przez Pietrzaka" - poinformował na platformie X Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

- My to uznajemy po prostu za - z jednej strony - propagowanie totalitarnego ustroju państwa, z drugiej strony - za nawoływanie do nienawiści wobec osób itd., czyli przestępstwo z art. 256 Kodeksu karnego - podkreślił w rozmowie z Polską Agencję Prasową prezes OMZRiK Konrad Dulkowski.

OMZRiK zapowiedział też złożenie skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na Telewizję Republika. - Uważamy, że tego typu wypowiedzi nie powinny się absolutnie znaleźć w przestrzeni publicznej. Nie powinno być miejsca na antenie żadnego medium do nawoływania do nienawiści - podkreślił.

Radio ZET