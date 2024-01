Skandaliczne słowa posłanki van Heukelom w Sejmie. Hołownia aż wyłączył jej mikrofon

Środa to gorący dzień w Sejmie. Obradowano m.in. nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza w związku z, jak twierdzi PiS, bezprawnymi zmianami w TVP, Polskim Radiu i PAP. Głos zabrał sam zainteresowany.

- To nie jest spór o kształt mediów publicznych. Istota tego sporu zawiera się w dwóch nazwiskach: Adamowicz i Filiks. Paweł Adamowicz i Mikołaj Filiks - powiedział Sienkiewicz, nawiązując do nagonek, które za rządów Prawa i Sprawiedliwości były organizowane w Telewizji Polskiej. - Na tej sali siedzą ludzie, którzy tworzyli ten system i ci, co są najbliższymi ofiar - stwierdził, mając na myśli posłankę KO Magdalenę Filiks.

Śmierć Mikołaja Filiksa

Syn posłanki KO Magdaleny Filiks doświadczył molestowania seksualnego z rąk jednego z lokalnych działaczy PO. Pod koniec 2022 roku pojawiła się na portalu Radia Szczecin publikacja, w której dziennikarz Tomasz Duklanowski opisał sprawę skazanego za pedofilię Krzysztofa F. W tekście pojawiła się informacja, że ofiarą F. padły dzieci "znanej posłanki opozycji". Choć dziennikarz nie ujawnił danych, wielu internautów sympatyzujących z PiS zaczęło wprost sugerować, o którą posłankę chodzi.

Prawicowi dziennikarze oraz m.in. działacz PiS Oskar Szafarowicz sugerowali w mediach społecznościowych, że matka skrzywdzonego chłopaka ukrywała zdarzenie, by skandal nie zaszkodził jej interesom. Według autorki listu do rektora UW Szafarowicz, który stanął przed Komisją Dyscyplinarną uczelni, przyczynił się swoimi wpisami do "masowego publicznego hejtu" wobec rodziny parlamentarzystki. Ofiara molestowania popełniła samobójstwo w marcu 2023 roku.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z PiS w skandaliczny sposób odniosła się do tragedii

Sprawa pośrednio wróciła na salę sejmową, kiedy przemawiał minister kultury. Agnieszka Kłopotek z PSL oskarżyła posłankę PiS Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom o słowa, jakie miała powiedzieć pod adresem Magdaleny Filiks, gdy przy mównicy stał Bartłomiej Sienkiewicz.

- "Gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła". To powiedziała pani poseł i mam na to świadków. To jest skandal, to jest niedopuszczalne. To pokazuje, jacy jesteście pełni nienawiści i chęci mordu - mówiła Kłopotek. Gdy posłanka PiS zabrała głos na mównicy sejmowej, marszałek Hołownia wyłączył jej mikrofon. Polityczka zaczęła bowiem obrażać posłankę Koalicji Obywatelskiej.

