Skandaliczne zachowanie Mariusza Kamińskiego w Sejmie. "Co za bezczelny człowiek"

Szymon Hołownia wygasił w czwartek mandaty dwóm prawomocnie skazanym posłom PiS – Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Mają oni trzy dni na odwołanie się do Sądu Najwyższego. Marszałek Sejmu zaapelował, by do tego czasu powstrzymali się od wykonywania obowiązków.

Kamiński pokazał w Sejmie "gest Kozakiewicza"

Posłowie nie posłuchali jednak Hołowni i przyszli na salę plenarną. Co więcej, były szef służb specjalnych i CBA Mariusz Kamiński pokazał "gest Kozakiewicza".

“Jak nie pocieranie oka, to gest Kozakiewicza. Ależ proste znaki porozumiewawcze ma ten PiS…” - skomentował wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Oburzenia nie kryła też dziennikarka Wirtualnej Polski Żaneta Gotowalska-Wróblewska. "Kamiński po wejściu na sali i owacjach ze strony PiS pokazał drugiej stronie sali gest Kozakiewicza. Co za bezczelny człowiek" - stwierdziła.

Źródło: Radio ZET