Skandaliczne zbiórki na pomoc dla Brauna. "Prowadziły do naruszenia prawa"

Serwis Zrzutka.pl, na którym we wtorek uruchomiono kilka zbiórek na rzecz posła Konfederacji Grzegorza Brauna, wydał oświadczenie. Potwierdzono, że zamknięto wszystkie zbiórki mogące łamać regulamin serwisu i wzywać do nienawiści. Do tego czasu jedna ze zbiórek zebrała ponad 70 tys. zł dla autora skandalicznego incydentu w Sejmie.