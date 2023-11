Skład przyszłej Rady Ministrów. Hołownia: Znamy większość nazwisk

Lider wchodzącej w skład Trzeciej Drogi Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział w czwartek, że umowa koalicyjna zostanie zaprezentowana prawdopodobnie w piątek. - Będzie też pewnie informacja o tym, jak wstępnie będą wyglądały prezydia Sejmu i Senatu w tej nadchodzącej kadencji - powiedział.

"To będzie nasze credo"

- W umowie koalicyjnej jasno określimy nasze priorytety. Będzie to kilkanaście stron. Uzgodniliśmy mnóstwo rzeczy, które wypełniają program dowolnego rządu na co najmniej cztery lata - powiedział Szymon Hołownia.

Podkreślił, że "zobowiązanie do dialogu, od którego zaczyna się umowa, to będzie nasze credo". - Znaczna część umowy koalicyjnej poświęcona jest różnym rozwiązaniom pokazującym, jak będziemy rozliczali PiS - zapowiedział.

Hołownia: Znamy większość składu Rady Ministrów

Hołownia odniósł się też do kwestii podziału ministerstw w przyszłym rządzie. Stwierdził, że większość nazwisk jest już ustalona. Tych, póki co, jednak nie poznamy. - O ile nic się nie zmieni, skład Rady Ministrów zostanie prawdopodobnie przestawiony w drugim kroku, w okolicach 11-12 grudnia. Nie spodziewałbym się jutro ogłoszenia podzielonych resortów ani żadnych nazwisk - powiedział.

- To byłoby niemądre, gdybyśmy teraz, na miesiąc przed powołaniem rządu przedstawili kandydatów na ministrów, którzy nie są jeszcze w ministerstwach, nie wiedzą, co tam się dzieje, nie wiedzą, jakie trupy w szafach się tam znajdują, to byłoby dla nich medialnie zabójcze. Chcemy, żeby mieli komfort pracy - ocenił.

Jednocześnie zapewnił, że chciałby tutaj "uznać pierwszeństwo Donalda Tuska". - To na nim spoczywa teraz obowiązek sformułowania Rady Ministrów i to do niego powinno należeć prawo przedstawienia swoich najbliższych współpracowników - stwierdził.

