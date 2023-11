Mentzen potwierdza w Radiu ZET, że dostał zaproszenie od Morawieckiego

W środę Bogdan Rymanowski w programie "Gość Radia ZET" rozmawiał z jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem. W trakcie programu polityk przyznał, że dostał zaproszenie na rozmowy od premiera Mateusza Morawieckiego.

"Morawiecki jest człowiekiem całkowicie niewiarygodnym"

- Wczoraj dotarło do mnie takie zaproszenie na rozmowy. Natomiast nie ma tu o czym rozmawiać. Premier Morawiecki jest człowiekiem całkowicie niewiarygodnym. On rządził od kilku lat i dopiero kiedy przestanie rządzić, to zaczął mówić, że on zamierza dbać o polski interes narodowy w Unii Europejskiej, że on chciałby wolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, ulg podatkowych. Miał na to bardzo wiele lat i nic takiego nie zrobił - powiedział Sławomir Mentzen.

Polityk wyjaśnił, że starający się wykonać niemalże nierealną misję Mateusz Morawiecki zaprosił go na "czwartek lub piątek". - Ale ja całą kampanię mówiłem, że idę do Sejmu, żeby zakończyć rządy PiS, więc o nie mamy o czym rozmawiać - powiedział.

Morawiecki zaprasza Mentzena na rozmowy. "Na pewno tam nie pójdę"

Bogdan Rymanowski przypomniał, że Krzysztof Bosak stwierdził, że "Konfederacja nigdy nie odmawia rozmów". - Dzisiaj mamy spotkanie w tej sprawie, po którym na pewno wydamy komunikat. Natomiast tak jak mówiłem, ja nie mam o czym rozmawiać z premierem Morawieckim - odpowiedział Mentzen.

- W ogóle tego nie rozumiem. Ja na to spotkanie na pewno nie pójdę, bo uważam, że skoro całą kampanię mówiłem, że nie będę tworzył rządu z PiS-em, to po co miałbym rozmawiać o tworzeniu rządu z PiS-em - powiedział. - Mówiłem też, że nie będę tworzył rządu z Tuskiem - odpowiedział na pytanie o ewentualne rozmowy z liderem KO.

"Nie będzie żadnego rządu Mateusza Morawieckiego"

Sławomir Mentrzen odniósł się też do zapowiedzi o większości PiS i tworzeniu rządu przez Mateusza Morawieckiego. - To jest ciekawa sprawa, bo PiS ciągle powtarza, że ma większość w Sejmie, że szykuje się do rządzenia, powołania rządu - mówił.

- Ale jeśli popatrzymy na tę salę sejmową, to ja tam nie widzę żadnej większości na rzecz PiS-u. PiS nawet swojego wicemarszałka nie był w stanie powołać. Taka większość po prostu nie istnieje. Nie będzie żadnego rządu Mateusza Morawieckiego - dodał.

Źródło: Radio ZET