Tusk reaguje na niespodziewany ruch prokuratury. "Ci, którzy ścigają, będą rozliczeni"

Portal tvp.info podał w poniedziałek, że warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 r. przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Zawiadomienie w listopadzie zeszłego roku złożył skazany w tzw. aferze podsłuchowej biznesmen Marek Falenta i odnosiło się ono do kontroli w spółce Składy Węgla, której był współwłaścicielem.

"Wszczęto śledztwo ws. przekroczenia w I połowie 2014 roku, w dacie bliżej nieustalonej, w nieustalonym miejscu, uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - Donalda Tuska - ówczesnego Prezesa Rady Ministrów RP w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmioty zajmujące się obrotem węglem kamiennym" - czytamy w piśmie prokuratury do Marka Falenty, które opublikowano w portalu. Według zawiadamiającego Tusk miał "zlecić bez podstawy prawnej i faktycznej kontrolę spółki Składy Węgla w celu wymuszenia zaprzestania importu węgla z Federacji Rosyjskiej", działając tym samym na szkodę interesu prywatnego spółki.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Donalda Tuska. Lider PO zabrał głos

Tusk odniósł się do tej informacji podczas wyjazdowego posiedzenia klubu KO w Rzeszowie. - (Minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew - red.) Ziobro i jego prokuratura prowadzą śledztwo przeciwko mnie w związku z oskarżeniem, że ograniczyłem, będąc premierem, import rosyjskiego węgla - powiedział lider PO.

Jak dodał, absurdalność tego śledztwa "to jest jedna rzecz". - Ja już się przyzwyczaiłem do takich działań PiS-owskiej ekipy, które budzą równocześnie i śmiech, a czasami rozpacz - zaznaczył Tusk. I nawiązał tym samym do słynnego amerykańskiego filmu sensacyjnego "Ścigany" z 1993 r.:

Mogą starać się z was, ze mnie, zrobić ściganego, ale dobrze pamiętamy, że ten film się dobrze kończy i ci, którzy ścigają, będą rozliczeni z każdego zła, które zrobili. Donald Tusk w Rzeszowie

Tusk zapewnił też parlamentarzystów KO, że ta formacja wygra wybory. - My wygramy te wybory i nie jednym głosem, tylko musimy pomóc ludziom spełnić ten jeden podstawowy warunek - żeby się nie bać, żeby otwarcie mówić, co o tej ekipie (rządzącej - red.) myślimy. I nie ma takich miejsc w Polsce, które są skazane na rządy PiS-u - podkreślił lider Platformy.

Zarzucił też władzy PiS niekompetencje i działania na rzecz własnej korzyści, a nie dobra wspólnego. Określił polityków obozu rządzącego mianem "cwanych gap". Według Tuska władza PiS "musi poczuć i poczuje przed wyborami i w dniu wyborów, że wzbudziła wielki narodowy gniew na ich łajdactwa, nieudolność, na zmarnowane nadzieje i szanse Polek i Polaków". - Dniem zapłaty będzie dzień wyborów - zaznaczył były premier.

Sławomir Nitras w Radiu ZET: Zaskakujące słowa o Tusku

- Ja nawet bym chciał, żeby doszło do rozprawy i Donald Tusk mógł stanąć i powiedzieć, jak działał, by zlikwidować handel rosyjskim węglem i jak wyeliminować takich ludzi, jak Falenta – mówił we wtorek Gość Radia ZET Sławomir Nitras, zapytany o śledztwo ws. Donalda Tuska.

- My wiemy, że Falenta nagrywał ludzi PO za to, że rząd PO walczył z handlem ruskim węglem. I dlatego PiS doszedł do władzy – dodał poseł Platformy. Podkreślił, że nie jest zwolennikiem teorii spiskowych, ale dodał, że „słyszeliśmy o połączeniach między Falentą a funkcjonariuszami CBA, ABW, którzy dziś pracują dla PiS”.

RadioZET.pl/PAP