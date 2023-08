Słuchacz zapytał o broń atomową w Polsce. Dostał szybką odpowiedź

Marek Suski został zapytany przez słuchacza z Poznania o to, czy popierałby rozmieszczenie broni atomowej na terenie Polski. – Tak. Rzeczywiście, gdyby była taka możliwość, to byłbym za tym – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości. – Na pewno bylibyśmy bezpieczniejsi, bo potencjalny przeciwnik bałby się odwetu, gdyby nas zaatakował – wyjaśnił gość programu "Gra o głosy".

Przypomnijmy, że temat wejścia Polski do programu Nuclear Sharing (udostępniania broni jądrowej w ramach NATO – red.) poruszył pod koniec czerwca premier Mateusz Morawiecki. Miała to być odpowiedź na rozmieszczenie rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby odnosząc się do apelu polskiego premiera odparł: – Nie mam nic do powiedzenia w sprawie ewentualnych rozmów na ten temat. Nie udzielamy informacji o rozmieszczeniu systemów nuklearnych.

