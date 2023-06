Śmierć ciężarnej Doroty. „Lekarze grają w rosyjską ruletkę. Ale z głowami pacjentek”

Nie milkną echa śmierci Doroty spod Bochni (woj. małopolskie). Będąca w 5. miesiąca ciąży 33-latka trafiła do szpitala w Nowym Targu. z powodu odpłynięcia wód płodowych. Kobieta zmarła trzy dni później. Wcześniej USG wykazało obumarcie płodu.

- Wszystko było utrzymywane w duchu dawania nadziei, przekonywania, że wszystko będzie dobrze. W ogóle nie było mowy o tym, że ona może stracić ciążę. A co dopiero życie – mówiła w rozmowie z TVN Ilona Adamczyk, kuzynka pani Doroty. Śmierć kobiety wywołała protesty w całej Polsce oraz bardzo silne głosy krytyczne pod adresem lekarzy. Zdaniem części opinii publicznej medycy powinni byli ratować życie kobiety, a nie zwlekać z przeprowadzeniem zabiegu przerwania ciąży.

Śmierć Doroty z Bochni. Kucharska-Dziedzic: to może wywołać efekt paraliżujący

- Ogromna tragedia tej kobiety i jej rodziny. To może wywołać efekt paraliżujący kobiety, które będą chciały mieć dzieci. Gdy spojrzymy na dzietność w Polsce, to kobiety rodzą pierwsze dziecko, a potem już nie chcą. Bo wszystko zależy od doświadczeń związanych z ciążą, a trudno w Polsce znaleźć kobietę, która nie ma w tym temacie złych doświadczeń - przyznała w podcaście Radia ZET "Machina Władzy" Anita Kucharska-Dziedzic, dodając, że to jedna z przyczyn złej demografii, "z którą będziemy się borykać".

Zwróciła uwagę, że w Polsce praktycznie w ogóle nie terminuje się ciąż pochodzących z gwałtu lub kazirodztwa, choć obydwie przesłanki są dopuszczone w prawie jako czynniki legalizujące zabieg aborcji. Przypomniała poprawkę (swojego autorstwa), dzięki której prokurator mógłby stwierdzić w ciągu 7 dni, że doszło do zaistnienia czynu zabronionego, co umożliwiłoby wydanie decyzji, uzasadniającej terminację ciąży.

- Osoby doświadczone gwałtem powinny otrzymywać status ofiar przestępstwa, dokładnie tak, jak np. ofiary przemocy domowej - precyzowała. Poprawka ta jednak trzykrotnie przepadła w Sejmie.

"Lekarze grają w rosyjską ruletkę"

Czy w takim razie słusznie gniew opinii publicznej, zwłaszcza kobiet i ich rodzin, koncentruje się na przedstawicielach świata medycznego? - Mają wybór: czy bardziej boją się o swoją karierę, o swój czas i wyjaśnienia składane w prokuraturze, czy są oportunistami czy jednak chcą dochować wierności przysiędze Hipokratesa.

Czy bardziej powinni dbać o swój komfort prawny czy jednak dbać o życie i zdrowie pacjentek? Bo teraz grają w rosyjską ruletkę. Ale nie swoimi głowami, tylko z głowami pacjentek Anita Kucharska-Dziedzic

Na uwagę, że medycy boją się przeprowadzać aborcję, bo "obawiają się więzienia", odparła, że "nie kupuje tego argumentu". - A to dlatego, że lekarze zasłaniają się tym argumentem od lat, nie tylko od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, ale i wcześniej, właściwie od początku lat 90., gdy aborcja została - pod pewnym wyjątkami - zdelegalizowana - powiedziała.

Posłanka Lewicy o słowach Kaczyńskiego: patrzy na ludzi, jak na pionki

Posłanka Lewicy skomentowała również słowa Jarosława Kaczyńskiego, który nagłośnienie tej sprawy nazwał „urojoną rzeczywistością” oraz "wyrazem propagandy PO i Lewicy". - Mamy konkretną kobietę, która nie żyje. Która zdążyła nadać imię swojemu dziecku. Kobieta mogła żyć. [...] Mogła mieć kolejne dzieci - podkreśliła parlamentarzystka.

- Jeśli mówimy o jakimś urojeniu, to chyba o urojeniu prezesa, który patrzy na ludzi, ich marzenia i uczucia, jak na pionki w swojej politycznej grze. Osoby, które opłakują Dorotę, musiały się poczuć, jakby ktoś je spoliczkował, sponiewierał, unurzał w błocie. Nie można w ten sposób traktować ludzi - dodała. - Jak wielką trzeba mieć w sobie pogardę do drugiego człowieka, by używać takich sformułowań - pytała retorycznie.

Odniosła się także do wypowiedzi Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia określił głosy protesty i krytyki pod adresem środowiska medycznego jako powodowane "egzaltacją i wolą polityczną" i apelował o "niesianie oskarżeń nieopartych na dokumentacji medycznej".

- Jak panu ministrowi ktoś umrze, to mam nadzieję, że ktoś mu przypomni, że to, co czuje, to egzaltacja. To się nie nadaje do komentowania. [...] To, że tego typu sformułowań używają politycy - posłowie, ministrowie, prezesi - pokazuje, że ci ludzie już dawno się zdeprawowali. - podsumowała, dodając, że zależy im tylko na "utrzymaniu władzy", a "ludzkie tragedie tylko im w tym przeszkadzają".

