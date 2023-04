Solidarnej Polski już nie ma. Kpiny z nowej nazwy partii Ziobry. "Bądźmy poważni"

Solidarna Polska to niewielka partia ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, która funkcjonuje w polskiej polityce głównie dzięki koalicji z PiS. W obecnej kadencji Sejmu politycy tego ugrupowania starają się odróżnić od większego partnera, krytykując premiera Mateusza Morawieckiego za – ich zdaniem - ugodową politykę wobec Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem jest zmiana nazwy partii na Suwerenną Polskę.

Marcin Kierwiński z PO w rozmowie z Wirtualną Polską krytycznie odniósł się do tej decyzji. - Bądźmy poważni. Spodobało mi się, jak kilka miesięcy temu internauci polityków Solidarnej Polski zaczęli nazywać "Solidarni z Rosją". Jeśli chodzi o to, co robią z Rosją, ta nazwa byłaby właściwsza, więc zachęcam pana Ziobrę - powiedział. - Jeżeli chodzi o sprzeciw wobec rządu Morawieckiego: panowie, więcej odwagi, wystąpcie z rządu - kpił.

Kierwiński kpi z partii Ziobry. "Solidarni z Rosją"

Politycy z partii szefa resortu sprawiedliwości zapowiadają, że zmiana nazwy oznacza nowy etap. - Pewien etap uważamy za zamknięty. Etap związany z ważnymi inicjatywami i dobrymi zmianami, które udało się przeprowadzić dzięki reformom pana ministra Zbigniewa Ziobrę. To oczywiście walka z mafiami VAT-owskimi, paliwowymi reprywatyzacyjnymi - mówił Jacek Ozdoba, cytowany przez “Gazetę Wyborczą”. Ozdoba zaznaczył, że “dziś najważniejszym wyzwaniem jest kwestia suwerenności, a więc bezpieczeństwa gospodarczego i energetycznego”.

Wiceminister sprawiedliwości, poseł SP Sebastian Kaleta zapowiedział, że podczas majowej konwencji podsumowane zostanie to, co udało się osiągnąć środowisku Solidarnej Polski przez 11 lat. Jak podkreślił, będzie również mowa o wyzwaniach, z którymi mierzy się obecnie Polska. - Szereg problemów wymaga nowego podejścia, świeżości, nowego zaakcentowania - zauważył Kaleta.

Ozdoba: Suwerenna Polska to nowy etap

Podczas czwartkowej konferencji prasowej politycy SP powtórzyli również swój sprzeciw wobec unijnego pakietu Fit for 55. "Polacy mają płacić za politykę klimatyczną, którą wymyślono w Brukseli. Polacy nie głosowali w tej sprawie w wyborach, a podatek będą płacić. Między innymi o tego typu sprawach będziemy mówić 3 maja, o tym, dlaczego w polskim życiu politycznym potrzebna jest taka partia jak Suwerenna Polska" – powiedział Kaleta.

Solidarna Polska, której prezesem jest Zbigniew Ziobro, została założona w 2012; partia ta wchodzi w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy.

RadioZET.pl/PAP/"Gazeta Wyborcza"