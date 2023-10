Debata przedwyborcza w TVP dotyczyła imigracji, emerytur, programów socjalnych (500+, “trzynastek”), prywatyzacji, kwestii obrony Polski i bezrobocia. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, że pytania były zbyt długie i zawierały propagandę partyjną PiS.

Zdania, co do tego, kto wygrał debatę są podzielone. Pojawiło się jednak wiele głosów, że najlepiej wypadł Szymon Hołownia, który reprezentował Trzecią Drogę. “Bezapelacyjne zwycięstwo: Szymon Hołownia. Zaskoczenie debaty: Joanna Scheuring-Wielgus. Retorycznie dobry jak zawsze: Krzysztof Bosak. Stracona szansa w wyniku bardzo złej strategii: Mateusz Morawiecki i Donald Tusk” - napisał dziennikarz Onetu Janusz Szwertner.

Debata TVP. Kto wygrał? SONDA

“Mój ranking po debacie: 1. Hołownia i długo długo nic. 2. Równo Bosak i JSW (Joanna Scheuring-Wielgus – red.). Długo, długo, długo nic” - ocenił publicysta Krytyki Politycznej Jakub Majmurek.

Pojawiły się też opinie, że lider KO zaprezentował się poniżej oczekiwań. “Tusk wypadł rozczarowująco, ale faktem jest, że wszedł do fabryki hejtu, która zajmuje się głównie wylewaniem na niego pomyj. To go usprawiedliwia. Morawiecki wystąpił u siebie, na swoich warunkach, ze swoimi prowadzącymi, a mimo to zaprezentował się najgorzej” - uważa z kolei dziennikarz RadioZET.pl Błażej Makarewicz.

"Hołownia doskonały, Scheuring-Wielgus bardzo dobra, Tusk zestresowany, Bosak retorycznie mocny, Morawiecki wykuty na blachę, włącznie z żartami. TVP - Korea Północna to przy nich miś pluszowy, jesteśmy w tej kwestii bantustanem środka Europy" - ocenił redaktor naczelny Wirtualnej Polski Paweł Kapusta.

Oczywiście poszczególne partie ogłosiły zwycięstwo swoich reprezentantów. A kto był najlepszy według naszych czytelników? Zapraszamy do sondy na RadioZET.pl.