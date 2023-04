To może być nowy rząd? Wynik tej partii da Kaczyńskiemu do myślenia

Wybory parlamentarne zaplanowane są na jesień 2023 roku. Od pewnego czasu trend sondażowy jest nieco mniej korzystny dla demokratycznej opozycji (KO, Lewica, Polsko 2050, PiS), a w części badań rośnie poparcie dla Konfederacji.

Pojawiły się spekulacje, że skrajnie prawicowe ugrupowanie mogłoby stworzyć koalicję z PiS. Większość wyborców uważa jednak, że taki sojusz nie byłby korzystny dla Polski.

Sondaż IBRiS. Znów wysoki wynik Konfederacji

Co natomiast pokazuje najnowszy sondaż, który IBRiS przeprowadził dla "Wydarzeń" Polsatu i Polsat News? Np. to, że polscy obywatele są dosyć chętni, by głosować. Udział w wyborach zadeklarowało 60 proc. ankietowanych. 35 proc. na pewno nie poszłoby do urn, 5 proc. jeszcze tego nie wiedziało.

Gdyby zaś wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je PiS, które wraz z koalicjantami może liczyć na 33,5 proc. poparcia. Widoczną stratę do lidera ma druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska (23,6 proc.). Podium z dwucyfrowym wynikiem zamyka wspomniana Konfederacja (11,8 proc.). Taki rezultat może dać Kaczyńskiemu do myślenia w kontekście formowania ewentualnego nowego rządu.

Swoich przedstawicieli w Sejmie miałyby również trzy inne ugrupowania: Lewica (9,5 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (8 proc.) i PSL (6 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłaby wspólna lista AGROunii i Porozumienia. 6,3 proc. respondentów nie wiedziało, na kogo zagłosuje.

Trzaskowski i Morawiecki powinni być "twarzami" kampanii

IBRiS zapytał również o konkrety personalne. Np. zdaniem 33,5 proc. uczestników badania to Rafał Trzaskowski powinien być liderem PO. Zaledwie 17,2 proc. wskazało na Donalda Tuska. Jeszcze więcej, bo aż 44,9 proc. z nich, widzi w obecnym prezydencie Warszawy najlepszego kandydata na "twarz" kampanii KO.

"Z sondażu IBRIS wynika, że badani jako twarz kampanii Prawa i Sprawiedliwości widzą głównie Mateusza Morawieckiego. Obecnego premiera na tej pozycji wskazuje 27,6 proc. wyborców. Na kolejnych miejscach znaleźli się Jarosław Kaczyński z wynikiem 16,4 proc. oraz Beata Szydło z wynikiem 10 proc." - czytamy w artykule na polstanews.pl.

RadioZET.pl/polsatnews.pl