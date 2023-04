Koniec spekulacji o takim rządzie po wyborach? "Nic na to nie wskazuje"

W kilku ostatnich sondażach na najwyższy stopień podium załapywała się Konfederacja. Powodowało to coraz częstsze spekulacje na temat potencjalnej koalicji skrajnie prawicowej partii z rządzącym od siedmiu lat PiS.

Najnowszy sondaż, który w połowie kwietnia na zlecenie "Super Expressu" przeprowadził Instytut Pollster, pokazuje jednak, że sojusz na polskiej prawicy niekoniecznie może się zmaterializować po najbliższych, zaplanowanych na jesień wyborach parlamentarnych.

Sondaż: PiS i KO tracą, Lewica na podium

Gdyby Polacy poszli do urn w najbliższą niedzielę, największe poparcie uzyskałoby PiS z wynikiem 32,47 proc. Na drugą w zestawieniu Koalicję Obywatelską głos zadeklarowało 26,69 proc. ankietowanych. "SE" podkreślił, że obie czołowe formacje od marca straciły po ok. 1,5 pkt proc. poparcia.

Wspomniana Konfederacja już nie zajmuje miejsca trzeciego, a czwarte - z rezultatem 10,19 proc. Wyprzedza ją Lewica, która - notując wynik na poziomie 11,14 proc. - awansowała z pozycji piątej.

Swoich przedstawicieli w Sejmie miałyby jeszcze dwie partie: Polska 2050 Szymona Hołowni (9,52 proc.) oraz PSL (5,69 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłyby za to inne ugrupowania, m.in. Porozumienie czy Ruch Samorządowy "Tak dla Polski".

Socjolog: koalicja PiS-Konfederacja to mało realny scenariusz

Powyższe dane skomentował w rozmowie z "Super Expressem" prof. Henryk Domański. Jego zdaniem wynik PiS oznacza, że partia Jarosława Kaczyńskiego "nie mogłaby liczyć na pozostanie u władzy". Zaznaczył też, że ewentualna koalicja PiS i Konfederacji to "mało realny scenariusz". - Nic nie wskazuje na takie zjednoczenie - ocenił.

Socjolog z Polskiej Akademii Nauk wątpi także w układ opozycji, który miałby doprowadzić do objęcia przez Donalda Tuska teki premiera. - Ta perspektywa jest bardzo niepewna. Wątpię, żeby Lewica, PSL czy Polska 2050 pozytywnie odpowiedziały na wezwanie Tuska do tworzenia rządu. Boją się go i nie mają zaufania - tłumaczył ekspert.

