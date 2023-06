Polacy ocenili pomysł Dudy. Prezydent nie ma powodów do radości

Andrzej Duda złożył na początku czerwca w Sejmie projekt ustawy, która ma określić ramy współpracy między prezydentem, rządem, Sejmem i Senatem w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej. Będzie to miało miejsce w pierwszej połowie 2025 roku.

Duda chce mieć wpływ na politykę zagraniczną. Jest projekt ustawy

Prezydent zaapelował o niezwłoczne przyjęcie ustawy. - To ważny sprawdzian dla wszystkich sił politycznych, sprawdzian tego, które z nich chcą współpracy na rzecz realizacji naszych celów w UE - podkreślił w specjalnym orędziu, które wyemitowano 6 czerwca w telewizji państwowej.

To, co proponuje Duda, wprowadzałoby znaczące zmiany do obowiązującej już ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej, a także Ustawy o Komitecie ds. Europejskich.

Jedną z nich miałoby być poszerzenie kompetencji głowy państwa w zakresie wyboru kandydatur na obsadzenie unijnych stanowisk. Za tę kwestię dotychczas odpowiedzialny był rząd. Duża część ekspertów oraz politycy opozycji są zdania, że Duda próbuje zapewnić sobie wpływ na politykę międzynarodową władz Polski na wypadek, gdyby PiS przegrało jesienne wybory parlamentarne.

Polacy ocenili pomysł Dudy. W większości negatywnie

Wirtualna Polska opublikowała wykonany na jej zlecenie przez pracownię United Surveys sondaż, w którym zapytano Polaków o opinię na temat pomysłów prezydenta. Okazuje się, że większość z nich negatywnie ocenia chęć posiadania przez głowę państwa większego wpływu na politykę zagraniczną rządu.

Jeśli chodzi o wszystkich wyborców, to zaledwie 9,7 proc. z nich uznało to za dobry pomysł. Za to aż 49,1 proc. ankietowanych oceniło go "źle" lub "bardzo źle". 23 proc. potraktowało to neutralnie, a 18,1 proc. wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

US zapytało także o tę kwestię elektorat PiS, opozycji oraz wyborców niezdecydowanych. Wśród tych pierwszych jedynie 20 proc. oceniło inicjatywę prezydenta jako "dobrą", a 15 proc. jako "złą". Najwyższy odsetek, bo aż 41 proc., wypowiedział się neutralnie, a 24 proc. nie miało zdania.

Jeśli chodzi o sympatyków opozycji, to dla aż 58 proc. z nich projekt Dudy jest zły. Tylko 7 proc. oceniło go dobrze, 19 proc. neutralnie, 16 proc. nie miało zdania. Niezdecydowani politycznie respondenci byli jednak najbardziej jednoznaczni w ocenie: 85 proc. uważa chęć poszerzenia kompetencji w polityce zagranicznej przez Dudę za złą, a 0 proc. za dobrą.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska