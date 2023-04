Sondażownia pokazała elektorat PiS. "Starsi, z niższym wykształceniem, z mniejszych miejscowości"

Wybory parlamentarne 2023 zdecydują, czy PiS utrzyma się u władzy trzecią kadencję albo, czy opozycja po ośmiu latach przejmie władzę. Opublikowane w piątek wyniki sondażu CBOS pokazują, że większość badanych zakłada zwycięstwo ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Wśród wyborców PiS 90 proc. przypuszcza, że to popierana przez nich partia wygra, 1 proc. ocenia, że raczej wygra opozycja, 8 proc. nie ma natomiast zdania w tej sprawie. 64 proc. wyborców KO ocenia, że wybory wygra opozycja, a 17 - że będzie to raczej PiS; 19 proc. nie ma opinii w tej sprawie.

Wybory 2023. Najnowszy sondaż CBOS

W przypadku wyborców Lewicy i Konfederacji taki sam odsetek badanych wskazał na PiS i opozycję - odpowiednio 37 proc. w przypadku Lewicy i 41 proc. w przypadku Konfederacji. 26 proc. wyborców Lewicy oraz 17 proc. wyborców Konfederacji nie ma sprecyzowanych przewidywań, co do wyniku wyborów. Jak komentuje CBOS, "przekonaniu o wyborczym zwycięstwie PiS i jego koalicjantów sprzyjają mu przede wszystkim: starszy wiek, niższe wykształcenie badanych, zamieszkiwanie w mniejszych miejscowościach, w tym szczególnie na wsi".

Jeśli chodzi o wyborców Polski 2050, to 34 proc. z nich przewiduje zwycięstwo PiS, a 60 - zwycięstwo opozycji, 6 natomiast nie ma przewidywań. Wśród niezdecydowanych 34 proc. wieszczy zwycięstwo PiS, a 31 proc. - opozycji, podczas gdy 35 proc. nie ma zdania. Z kolei 45 proc. niegłosujących przewiduje, że wybory wygra PiS, a 21 proc. - że będzie to opozycja; 34 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród osób, które uważają, że opozycja powinna pójść do wyborów razem, 33 proc. uważa, że wybory wygra PiS, natomiast 46 proc. że opozycja; 21 proc. nie ma zdania. Natomiast spośród tych, którzy stawiają na opcję kilku bloków opozycji, 44 proc. uważa, że wybory wygra PiS, a 42 proc. - że opozycja, podczas gdy 14 proc. nie ma zdania. 65 proc. tych, którzy opowiadają się za samodzielnym startem każdej z partii, uważa, że wybory wygra PiS, 18 proc. jest przeciwnego zdania, 17 proc. nie wskazuje jednoznacznie na zwycięstwo jednego z obozów.

Ci, którzy nie mają opinii na temat formuły startu opozycji, w 47 proc. uważają, że wybory wygra koalicja obecnie rządząca; 12 proc. z nich uważa, że będzie to opozycja. 41 proc. z nich nie ma zdania także i w tej sprawie.

CBOS: Polacy niepewni wyników wyborów do Senatu

"Spośród ogółu badanych prawie tylu samo uważa, że w jesiennych wyborach do Senatu większość zdobędą ugrupowania dzisiejszej opozycji (34 proc.), ilu sądzi, że wygra je PiS (33 proc.). Dla równie licznej grupy respondentów (33 proc.) w przypadku izby wyższej parlamentu wynik wyborów jest niewiadomą" - przekazał CBOS.

Z kolei w odniesieniu do wyborów do Senatu - podaje CBOS - 82 proc. wyborów KO wieszczy sukces opozycji w wyborach senackich, 5 proc. zaś zwycięstwo PiS, 13 proc. - nie ma zdania. Z kolei 63 proc. wyborców PiS uważa, że to ich partia wygra wybory do Senatu, przeciwnego zdania jest 9 proc. wyborców, a 28 proc. nie ma zdania.

Wśród wyborców Lewicy 22 proc. przewiduje wyborczy sukces PiS w wyborach do Senatu, 41 spodziewa się sukcesu opozycji, podczas gdy 37 proc. nie ma sprecyzowanych przewidywań. 31 proc. wyborców Polski 2050 uważa, że wybory do Senatu wygra koalicja rządząca, a 54 proc. uważa, że będą to partie opozycyjne; 15 proc. nie ma zdania. Jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, to 22 proc. wieszczy zwycięstwo PiS w wyborach senackich, 46 proc. wygraną opozycji, a 32 proc. nie ma zdania.

48 proc. niezdecydowanych nie potrafi przewidzieć, kto wygra wybory do Senatu; 36 proc. z nich wskazuje na zwycięstwo opozycji, 16 - na zwycięstwo PiS. Wśród niegłosujących 32 proc. wskazuje na zwycięstwo PiS, 27 proc. na zwycięstwo opozycji, a 41 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 6-16 marca br., na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 993 osoby, ankietowane metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI - 58 proc. badanych), telefonicznego (CATI - 24,6 proc. badanych) oraz internetowego (CAWI - 17,4 proc. badanych). Próba została wylosowana z bazy numerów PESEL.

RadioZET.pl/PAP Mikołaj Małecki, Marcin Jabłoński