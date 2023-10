– Co powinien zrobić polski rząd? – dopytywał prowadzący program Andrzej Stankiewicz.

– Nie powinien dopuścić do tej nieszczelności systemu wizowe. Nie powinien dopuścić do tego, że prowadził tak luźną politykę wizową, że dało do pretekst do dość instrumentalnego traktowania zwłaszcza w porównaniu z absurdalna polityką wyławiania nielegalnych imigrantów z Morza Śródziemnego - odparł Dobromir Sośnierz.

Sośnierz w Radiu ZET: Gdyby była taka konieczność, strzelałbym do imigrantów

– To co by pan zrobił z takim imigrantem, uchodźcą? Płynie człowiek, nie wiem pan, kim on jest. Co by pan zrobił?

– Daje się strzały ostrzegawcze – musisz zawrócić.

– Pan by strzelał w powietrze?

– W powietrze albo i nie w powietrze…

– To gdzie by pan strzelał?

– Strzelał tam, gdzie trzeba.

– A gdzie trzeba?

– Straż Graniczna jest po to, żeby nie dopuścić do tego, żeby intruz przedarł się przez granicę. W tym celu wybiera odpowiednie środki, którymi zatrzymuje intruza. Najpierw go ostrzega, potem strzela w powietrze, a potem strzela w intruza, jeśli trzeba. Na tym polega poważna ochrona granic.

– Czyli pan by strzelał do tych łodzi?

– Jak ja bym forsował granice jakiegoś innego państwa, to będę się oczywiście spodziewał, że mnie zastrzelą. To jest oczywiste.

– Gdyby pan był szefem polskiego MSW, kazałby pan strzelać do emigrantów za tym płotem na granicy z Białorusią?

– Jeśli będzie to konieczne, to tak. Oczywiście jest to ostateczność.

– Do kobiet i dzieci też by pan strzelał?

– Dlaczego kobiety miałyby być wyłączone? Jest równouprawnienie. Jeśli kobieta łamie prawo, to powinna być traktowana tak samo jak mężczyzna.

– A nie widzi pan takiej kategorii ludzi, którzy nawet jeżeli są instrumentami w jakiejś wojnie hybrydowej, to po prostu sami są zagubieni i popełniają życiowe błędy?

– I właśnie dlatego trzeba im się pomóc odnaleźć, stosując stanowczą politykę.

– Strzelając do nich?

– Właśnie dlatego oni forsują tę granicę, że się ich tak traktuje. Przecież to wyławianie ich z morza jest zapraszaniem ich do kolejnych prób podejmowania nielegalnych migracji. Słowami posła Konfederacji oburzona była Joanna Mucha z Trzeciej Drogi. - To, co powiedział pan Sośnierz stawia go poza kręgiem naszej cywilizacji - stwierdziła.

Więcej na RadioZET.pl